In der heiligen Nacht bei Pölling gegen Verkehrsschild gekracht

Mann schleuderte betrunken durch den Pöllinger Kreisel - vor 28 Minuten

NEUMARKT/PÖLLING - Mit etwas viel Effet ist ein Autofahrer am Heiligen Abend durch den Pöllinger Kreisel geschleudert: Ob das Absicht war oder der Trunkenheit des Fahrers geschuldet, bleibt offen. Jedenfalls erwischte er ein Straßenschild und flüchtete. Entkam aber nicht der Polizei.

Am Montag, meldet die PI Neumarkt, fuhr gegen 22 Uhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer in "driftender Fahrweise" durch den Pöllinger Kreisel und stieß dabei gegen ein Verkehrsschild. Er entferntesich vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen. Da durch einen unbeteiligten Zeugen ein Teilkennzeichen bekannt war und diverse Fahrzeugteile an der Unfallstelle herumlagen, konnte der Verursacher rasch ermittelt werden.

Der Unfallflüchtige konnte daheim erheblich alkoholisiert angetroffen werden. Nach der Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins erwartet den Fahrer nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit und Unfallflucht. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro beziffert.

