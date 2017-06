In der Kinderzeitung nanu!? geht's um Eis und giftige Tiere

Neue Ausgabe erscheint am Samstag, 1. Juli — Andreas (11) stellt sein Hobby Wasserball vor - vor 9 Minuten

NEUMARKT/ PARSBERG - Für Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen sorgt der Lesestoff in der Juli-Ausgabe der Kinderzeitung nanu!?: Darin geht es diesmal unter anderem um Eis und den "coolen" Sport Wasserball.

Henrick und Britta haben einem Eismacher über die Schulter geschaut und mitgeholfen. © Foto: Iannicelli



Jeden Monat dürfen junge Fans der Kinderzeitung selbst in die Rolle von Reportern schlüpfen und als Kinderreporter unterwegs zu einem interessanten Thema auf Entdeckungstour gehen. Was liegt da im Sommer näher, als in einem Eiscafé hinter die Kulissen zu gucken?

Also sind die zehnjährige Britta und ihr siebenjähriger Bruder Henrik aus Fürth in Schürzen geschlüpft, haben Mundschutz und Handschuhe angelegt und durften im Nürnberger Eiscafé Campo selbst die Eismaschine rühren.

Weil Eis im Sommer einfach unverzichtbar ist, widmet sich auch die Mitmach-Werkstatt der kühlen Nascherei: Die Zweitklässlerinnen Sophia und Rosalie zeigen, wie man aus vielen verschiedenen Früchten leckere Regenbogen-Eislollies selbst herstellt. Erfrischend geht es auch bei der Sportart zu, die der elfjährige Andreas betreibt: Er spielt Wasserball bei den Nürnberger "Barracudas" und erzählt, warum ein Wasserballer nur im Team wirklich gut ist.

Es gibt auch Gift, das helfen kann

Das Topthema nimmt giftige Pflanzen und Tiere unter die Lupe: Helmut Mägdefrau vom Nürnberg Tiergarten und eine Gift-Expertin vom Nürnberger Klinikum erklären, warum viele Tiere Gift zum Überleben brauchen und warum Gift auch manchmal heilen hilft.

Außerdem auf den 32 Seiten der aktuellen Ausgabe: ein Erklärstück, warum heiße Temperaturen Waldbrände auslösen, Antworten auf die Kinderfrage, wie man Astronaut wird, viele Ausflugstipps für die ganze Familie, Rätsel sowie aktuelle Nachrichten aus aller Welt und der Region verständlich und für Kinder ab sechs Jahren aufbereitet.

Die Juli-Ausgabe von nanu!?, der Kinderzeitung der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung, erscheint am Samstag, 1. Juli. Sie ist für 1,50 Euro als Einzelheft im Handel sowie in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten erhältlich. Das Jahresabo mit zwölf Ausgaben kostet 15 Euro.

nn