In der Küche gings heiß her

Brand im Dachgeschoß verursachte rund 100 000 Euro Sachschaden - 01.10.2017 14:10 Uhr

AMBERG - Bei einem Küchenbrand in Raigering (Landkreis Amberg)entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro.Warum es dort so heiß her ging, ist noch unklar.

In Raigering, Häustbergweg, kam es zu einem Küchenbrand im Dachgeschoß eines dortigen Einfamilienhauses. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro.

Zur Klärung der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei Amberg die Ermittlungen übernommen. Auslöseursächlich erscheint aktuell ein Elektroherd. Hinweise auf ein etwaiges vorsätzliches Verschulden haben sich bislang nicht ergeben.