In der neuen nanu!? dreht sich's um Rhönräder und Geigen bauen

Kinderreporter waren unterwegs: Neue Ausgabe der NN-Kinderzeitung erscheint - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In der April-Ausgabe von nanu!?, der Kinderzeitung der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung für Kinder ab sechs Jahren, geht es um den Frühling, das Rhönrad-Fahren und und das Geigen-Bauen.

Da steht die Welt Kopf: Ihren Sport, das Rhönrad-Turnen, stellt Anouk vom ATV 1873 Frankonia Nürnberg in der aktuellen nanu!? vor. © Foto: Horst Linke



Im Frühling verlieren die Tiere ihr Winterfell, die Vögel zwitschern frühmorgens und auch die Menschen stellen sich auf das wärmere Wetter ein. Sie müssen beispielsweise die Reifen am Auto wechseln.

Was sonst noch im Frühling anders wird, greift das Topthema der April-Ausgabe der nanu!?, der Kinderzeitung von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung auf.

Die Kinderreporter waren diesmal bei Geigenbauerin Renate Völkle aus Nürnberg zu Gast: Sie zeigte Max und Joel, mit welchen Werkzeugen eine Geige repariert werden kann. Die Geigenbauerin repariert aber nicht nur, sondern baut auc h selbst Geigen. Rund zwei Monate dauert es, bis ein neues Musikinstrument fertig ist.

Erstes Mal auf bayerischer Meisterschaft

In der Rubrik Sport stellt sich Anouk vom Verein ATV 1873 Frankonia Nürnberg vor. Sie turnt auf und im Rhönrad. Im Frühling wird sie zum ersten Mal an der Bayerischen Meisterschaft teilnehmen. Dafür übt sie momentan mindestens zweimal pro Woche.

Mit ein wenig Übung können Kinder die Experimente in der "Werkstatt" nachmachen. Passend zu Ostern dreht sich alles ums Ei. Die beiden Freunde Richard und Carl haben herausgefunden, warum ein Ei an der Wasseroberfläche schwimmt und welches Gewicht die Schalen stemmen können. Außerdem gibt es wieder in der nanu!?: Rätsel, Tierposter, Nachrichten aus der Region und der Welt, dazu sind Witze und der Haustiercheck dabei.

Die April-Ausgabe von nanu!? erscheint am Samstag, 31. März. Sie ist für 1,80 Euro als Einzelheft im Handel sowie in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, in Neumarkt (nach den Osterfeiertagen; ab Dienstag 3. April) erhältlich. Das Jahresabo mit zwölf Ausgaben kostet 18 Euro.

Mehr Infos gibt es auch unter www.nanu.news

nn