In drei Jahren führt die B299 um Mühlhausen

Zum Spatenstich für die 5,4 Kilometer lange Ortsumgehung kam Bundesverkehrsminister Dobrindt an die Sulz - vor 39 Minuten

NEUMARKT - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat mit dem offiziellen ersten Spatenstich die Bauarbeiten für die Ortsumgehung Mühlhausen freigegeben. Im Sommer 2020 soll die neue B299 fertig sein.

Es war der Tag von Leonhard Dauscher. Der Landwirt wohnt an der Mühlhausener Hauptstraße und bedankte sich mit einem Schild an seinem Traktor. Foto: Günter Distler



Dankbarkeit ist in der Politik bekanntlich keine Währung. Umso empfänglicher zeigte sich der "Mautminister". "Danke den Herren Ministern und Amtsträger", hatte Leonhard Dauscher in großen Lettern auf ein Schild an seinem Traktor geschrieben. "Das gibt es selten", sagt ein gutgelaunter Alexander Dobrindt und steigt zu ihm in die Kabine des Deutz Agrotron 6.01S und wechselt ein paar Worte.

Deuscher hat allen Grund zur Freude, schließlich wohnt er an der Hauptstraße, in der Kurve. "Neben dem Brunnerwirt", sagt er. 12000 Fahrzeuge fahren jeden Tag an seinem Haus vorbei, davon sind über 1000 Schwertransporte. Hauptsächlich ist es Durchgangsverkehr, die meisten wollen weiter nach Berching, Beilngries oder sogar Ingolstadt.

Die neue Trasse wird dreispurig sein. Sie zweigt rund einen Kilometer nördlich von Mühlhausen nach Südosten ab. Sie überquert den Ludwig Main Donau Kanal in einem spitzen Winkel und führt weiter durch Felder und Wiesen. Beim Sportplatz Mühlhausen entsteht die Anschlussstelle Mühlhausen-Mitte.

Von dort geht es durch Waldgebiete, bevor die Trasse nordwestlich von Pollanten wieder auf die bestehende Bundesstraße einmündet.

Rund einen Kilometer südöstlich wird die Kreisstraße und die Lände Bachhausen an die B299 angeschlossen. Die Umgehung selbst wird 5,4 Kilometer lang, hinzu kommen noch etwa vier Kilometer für Anschlüsse, die Querspange zur Kreisstraße sowie Verlegungen und Änderungen an den vorhandenen Straßen.

Es ist die größte Maßnahme, die das Staatliche Bauamt im Kreis Neumarkt zu verantworten hat. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25 Millionen Euro. Davon trägt der Bund den Löwenanteil mit 21,2 Millionen Euro. 3,8 Millionen Euro trägt der Landkreis

HAUKE HÖPCKE