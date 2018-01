In Freystadt beginnt das große Zittern

Badminton: TSV kämpft gegen Dortelweil um den Klassenerhalt

FREYSTADT - Spannung, Kampf und viele Emotionen erwartet man beim TSV 1906 Freystadt, was die Spiele am Wochenende betrifft. Gegen den deutschen Meister TSV Refrath (NRW) am Samstag, 14 Uhr, räumt sich der TSV geringe Chancen ein, zu punkten. Am Sonntag, 15 Uhr spielt man in Bad Vilbel gegen den Tabellennachbarn SV Fun-Ball Dortelweil.

Pawel Pietryja spielt die zweite Saison für Freystadt. Nach einer viermonatigen Pause trainiert der Doppel- und Mixedspezialist seit zwei Wochen wieder. © Foto: Marcus Mehlich



Mit sieben Punkten liegen Dortelweil und Freystadt punktgleich auf den Plätzen acht und neun mit zwei Punkten Vorsprung auf den Tabellenletzten Neuhausen-Nymphenburg. Wer das Spiel am Sonntag gewinnt, macht bei nur noch vier ausstehenden Spielen einen großen Schritt, um auch in der kommenden Saison in der 1. Badminton-Bundesliga aufzuschlagen.

Der TSV Freystadt wird in stärkster Besetzung antreten. Nur der Indonesier Fikri Hadmadi wird fehlen. Er ist Badmintonprofi und hat von seinem Club in Malaysia für dieses Wochenende keine Freigabe erhalten.

Sehr erfreulich ist, dass der polnische Doppelspezialist Pawel Pietryja wieder dabei ist. Er konnte aus gesundheitlichen Gründen über vier Monate nicht trainieren. Seit zwei Wochen ist er wieder im Training. Eine gute Nachricht für Bundesligamanager Stephan Pistorius: "Alle freuen sich, dass es Pawel wieder gut geht und er wieder dabei ist." In der vergangenen Saison war Pawel Pietryja gemeinsam mit Johannes Pistorius sehr erfolgreich im Doppel. Ob er am Wochenende zum Einsatz kommt, wird man aber erst vor Ort entscheiden.

Gegen den TV Refrath, den amtierenden deutschen Mannschaftsmeister, verlor der TSV Freystadt in der Hinrunde stark ersatzgeschwächt mit 0:7. Das Team aus Nordrhein-Westfalen spielte bisher eine durchwachsene Saison, musste regelmäßig auf einige Leistungsträger verzichten und benötigt dringend Punkte, um sich vom sechsten Tabellenplatz weiter nach vorne zu arbeiten.

"Vorspiel" zum Showdown

Refraths Teammanager hat angekündigt, gegen Freystadt mit stärkster Besetzung anzutreten. Sie haben in ihrem Kader eine Reihe von Nationalspielern, unter anderem die deutschen Meister Carla Nelte und Raphael Beck sowie die Iren Sam Magee und Cloe Magee (beide Nummer 25 der Welt). TSV-Sportwart Tim Bambach: "Wir sehen das Spiel als eine gute Vorbereitung auf unser Sonntagsspiel. Gegen Refrath zu punkten, ist für mich unrealistisch."

Am Sonntag um 15 Uhr kommt es in Bad Vilbel zu dem Spiel, deren Ausgang sicherlich Auswirkungen hat, was den Klassenerhalt betrifft. In der Vorrunde unterlagen die Oberpfälzer gegen den Aufsteiger SV Fun-Ball Dortelweil überraschend mit 1:6. Damals musste der TSV auf drei Stammspieler verzichten, während Dortelweil in Bestbesetzung angetreten war.

Die Hessen haben sich nach ihrem Aufstieg in die 1. Liga mit fünf Spielern enorm verstärkt, darunter mit Alex Lane, den amtierenden englischen Meister im Herreneinzel, Yap Rui Chen (Malaysia), Weltranglistenplatz 77 im Dameneinzel, sowie Krishnan Yogendran (Malaysia), Doppel- und Mixed-spezialist auf Weltranglistenplatz 43. Ob Freystadt punkten oder mit einem Sieg die Heimreise antreten kann, wird sicherlich auch davon abhängen, ob die Hessen wieder ihr stärkstes Team mit ihren Asiaten aufbieten können.

Der TSV ist aber nicht chancenlos. Den Ehrenpunkt bei der hohen Hinrunden-Niederlage machten Jenny Moore und Johannes Pistorius im Mixed. Im 1. Herren- und Damendoppel unterlagen die Freystädter trotz mehrerer Matchbälle erst knapp im Entscheidungssatz.

TSV-Manager Stephan Pistorius: "Nach den letzten Spielen, wo einige Spiele in der entscheidenden Phase gegen uns liefen, hoffen wir einfach auf das Quäntchen Glück. Wichtig wird sein, dass unsere Spieler mit dem Druck gut zurechtkommen."

Beide Bundesliga-Partien können im Liveticker unter badminton.de mitverfolgt werden.

