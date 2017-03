In Klostergasse leeren sich die Schaufenster

NEUMARKT - Dramatische Entwicklung in der Klostergasse: Nachdem Quick-Schuh zum Jahresende geschlossen hat, stehen die nächsten Veränderungen an. Witt Weiden zieht an den Oberen Markt, Anett Enderlein schließt ihr Landhaus gleich nebenan. Roland Kittel, Geschäftsführer von Aktives Neumarkt, sieht die Fußgängerzone Klostergasse vor harten Zeiten.

Bis Mitte des Jahres wird Witt Weiden aus der Klostergasse ausziehen: Das neue Domizil soll dann am Oberen Markt in einem Geschäft sein, das bis dahin schließen wird. Foto: Foto: Fritz Etzold



Vergangenes Jahr hat Witt Weiden in der Klostergasse sein 45-jähriges Bestehen gefeiert. Heuer steht nun der Umzug in neue Räume an; die sollen am Oberen Markt sein. Ein Geschäft wird schließen, Witt Weiden wird bald an diese Adresse wechseln. "Wir bleiben in Neumarkt", sagt Witt Weiden-Teamleiter Hermann Stark, mehr könne er im Moment nicht zur Situation sagen. Kein Geheimnis ist: Die Immobilie in der Klostergasse, in der das Traditionshaus seit 45 Jahren logiert, steht zum Verkauf, die entsprechende Immobilienanzeige ist bekannt.

"Keine Kunden kommen"

Nur etwas weiter Richtung Rathaus hat Anett Enderlein ihr Landhaus. Sie gibt das Geschäft auf: "Gehen Sie doch einmal durch die Stadt, dann wissen Sie schnell, wer in Neumarkt wohnt. Aber es kommen keine Kunden vorbei." Am Markt sei noch was los, doch in die Klostergasse biege keiner mehr ein, "das ist eine trostlose Situation", sagt sie.

Deshalb hatte sie mit mehreren Geschäftsleuten aus der Klostergasse auch die Unterschriften-Aktion angestoßen zur Öffnung der Fußgängerzone am Rathaus: "Da sind wir angefeindet und beleidigt worden, außerdem hat man über uns Lügen verbreitet", sagt sie resigniert. Von wegen "nur Unterschriften" abgegeben, sie hätten sogar ein vierseitiges Expose mit Vorschlägen erarbeitet, wie alles ausgestaltet hätte werden können: "Doch das verschwand in einer Schublade, das hat der Stadtrat nie gesehen." Es sei leer und es werde noch deutlich leerer werden, prophezeit sie, und: "Manche Verwaltungen haben das begriffen wie die in Burghausen, andere halt nicht." Wenn das so weiter gehe, sterbe noch mehr.

"Alles konzentriert sich auf den Marktstraßen-Strang", sagt Roland Kittel. Wie Anett Enderlein weiß auch er um den großen Strukturwandel im Einzelhandel, der momentan in allen Städten wütet; auch geschuldet dem boomenden Internet-Handel und geschuldet der Konkurrenz auf der grünen Wiese rund um die Zentren.

Er sei schon froh, sagt Kittel, dass sich der Neue Markt nun langsam fülle, gestern habe der New Yorker aufgemacht. Das hole neue Kundschaft in die Altstadt, die auch am Unteren und Oberen Markt unterwegs sei. In Neumarkt "haben wir langsam ein massives Problem in den Nebenlagen", sagt Kittel. In der Klostergasse, der "eigentlichen Fußgängerzone Neumarkts", sei mit dem Hackner ein massiver Frequenzbringer weg gebrochen, die Folgen seien nun zu beobachten. Auf dem Hackner-Areal müsse sich etwas tun, auch wenn offen sei, ob es dort in Erdgeschosslage Handel geben werde und welchen.

Ein anderer Punkt seien mehr Freisitze in der Klostergasse, die zwar immer wieder im Gespräch und auch beantragt worden seien, die es bisher aber nicht gebe. Damit käme auch mehr Frequenz in die Gasse.

Wobei, sagt Kittel: Das gesamte Kastenviertel müsse entwickelt werden. Das sei ein Viertel mit Riesen-Potenzial, "aber ich sehe da keine Bewegung in den nächste Jahren". Vieles, was von Aktives Neumarkt schon vorgeschlagen worden sei für die Belebung der Klostergasse, sei nicht der Stein der Weisen per se, aber alles zusammen würde die Situation merklich besser machen. Es müsse sich aber, das sagt Kittel nicht, das hört man aber durch, schnell etwas tun: Denn die massiven Leerstände schon im vorderen Bereich der Klostergasse würden im Extremfall schnell dazu führen, dass im hinteren Bereich auch noch die Frequenz einbreche.

WOLFGANG FELLNER