In Mühlhausen fliegen Schwerter und Äxte

Mittelalterfest zog schon am Freitag viel Publikum an — Stilecht werden frühere Jahrhunderte lebendig - vor 29 Minuten

MÜHLHAUSEN - "Kommet, sehet, staunet": Unter diesem Motto wird am Wochenende in Mühlhausen unter den Linden nahe dem Ortsteil Hofen ein großes Mittelalterfest mit umfassendem Programm gefeiert.

Gaukler Gregorius zieht nicht nur die Kinder in seinen Bann, sondern auch Lehrer, Bürgermeister Hundsdorfer und die Organisatoren Sabine und Jochen Wittmann und Charlotte Lehner. © Foto: Anton Karg



Einer der Höhepunkte wird heute Abend die Feuershow sein, die beim Mittelalterfest im vorigen Jahr eine der Hauptattraktionen war. Heute gegen 19 Uhr gibt es eine "große Tafeley", ein Ritteressen zum Beispiel mit den Hauptgerichten "Drechsvieh" (Spanferkel) oder "Wollvieh" (Lamm), dazu Med, den Rittertrunk, Met, auch Honigwein genannt, ein alkoholisches Getränk aus Honig und Wasser, eventuell auch mit verschiedenen Gewürzen und Fruchtsäften gemischt.

Der Freitagvormittag galt den Schulklassen aus dem Landkreis. Rund 600 Mädchen und Buben waren mit ihren Lehrkräften zum Mittelalterfest nach Mühlhausen angereist. Stark vertreten waren die Grundschule Bräugasse, die Grundschule Mühlhausen, die Montessori-Schule Sulzbürg und alle vier Kindergärten beziehungsweise Kinderkrippen in der Gemeinde Mühlhausen.

In Helm und Kettenhemd

Ritter, geschützt durch Helm und Kettenhemd, demonstrierten den Nahkampf mit ihren Schwertern oder Streitäxten, andere brachten den Kids mit Holzstäben das Fechten bei. Marketenderinnen boten nicht nur diverse selbst gemachte Produkte an, sondern zeigten auch den Umgang mit Nadel und Wollfaden. Und Gaukler Gregorius, von Beruf Sozialpädagoge, zog mit seinen Darbietungen die Kinder in seinen Bann.

Bürgermeister Martin Hundsdorfer und Schulamtsdirektor Franz Hübl waren von den Darbietungen begeistert und voll des Lobes: "Das Mittelalterfest ist in Mühlhausen angekommen". Den Schülern werde das Wissen um die Zeit ab dem 9. bis zum 15. Jahrhundert spielerisch vermittelt und nahegebracht, so der Schulamtsdirektor. Martin Hundsdorfer lobte vor allem auch die Lehrer, die ihre Schüler auf das Projekt bestens vorbereitet hätten, und auch die Akteure an den verschiedenen Ständen, die bereitwillig auf alle Fragen der Kinder eingingen.

Er dankte allen Beteiligten, insbesondere den Wolfsteinfreunden mit Sabine und Jochen Wittmann, der Gemeinderätin Charlotte Lehner mit ihrem Mann Johann für die Organisation.

Bei dem "Mittelalterfest im Landl", so die genaue Bezeichnung, lassen heute und morgen zahlreiche Mittelaltervereine und -gruppen aus der näheren Umgebung und aus ganz Deutschland die Vergangenheit wieder aufleben. Das Fest, an dem sich 20 Gruppen, gekleidet in historische Gewänder, und 18 Händler beteiligen, findet heuer zum sechsten Mal statt, wie auch die Jahre vorher, wieder unter den Linden bei Hofen.

Auf einer Fläche von 15 000 Quadratmetern erwartet die Besucher in der Zeltstadt ein buntes Programm. Schaukämpfe, Axtwerfen, Bogenschießen, Händler, Handwerker, Musik, mittelalterliche Kochkunst, ein umfangreiches Kinderprogramm, eine imposante Feuershow sowie viele weitere Attraktionen entführen Jung und Alt in die vergangene Zeit. Darüber hinaus sorgen örtliche Vereine, die gemeindlichen Kindergärten und zahlreiche weitere Anbieter für das leibliche Wohl der Gäste.

ANTON KARG