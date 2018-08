In Neumarkt gegen die Unterdrückung getrommelt

Der Ökumenische Arbeitskreis hatte zu einer Demo für Religionsfreiheit vor das Rathaus geladen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Botschaft war eindeutig: Wenn ein Mensch in einem Staat seinen Glauben nicht mehr offen leben kann, ist es nicht mehr weit her mit diesem Staat, mit Demokratie, mit Gleichberechtigung. Es waren Protestanten und Katholiken, die vor dem Neumarkter Rathaus für Religionsfreiheit demonstrierten. Aber nicht nur für sich, sondern auch für Juden und Muslime, für alle Menschen.

Unter sengender Sonne sprach Dekanin Christiane Murner vor dem Neumarkter Rathaus über Religionsfreiheit und wandte sich scharf gegen die Verfolgung von 200 Millionen Christen in über 100 Ländern auf dieser Welt. © Fotos: Wolfgang Fellner



)Die Sonne stach unbarmherzig vom Himmel, der Schatten um die Mittagszeit war knapp. Trotzdem hatten sich rund 100 Gläubige versammelt, um für Religionsfreiheit zu demonstrieren. Eingeladen dazu hatte der ökumenische Arbeitskreis Religionsfreiheit, dementsprechend stand der Christ in der Welt im Zentrum. Trotzdem wurde der Begriff Religionsfreiheit immer wieder auch auf Juden oder Muslime ausgeweitet, auf gläubige Menschen. Gekommen waren Vertreter der Stadtpfarrei, der Hofkirche, der Christuskirche, und viele mehr.

Und, auch das klang an: Staatssysteme, die Glauben unterdrücken, können auch für Atheisten oder Agnostiker zum Problem werden. Denn Staaten, die bestimmte Glaubensrichtungen unterdrücken, unterdrücken nicht nur diese, sondern irgendwann alles, was ihnen widerspricht.

Rund 200 Millionen Christen leben in über 100 Ländern, in denen sie als Christen keine volle Religionsfreiheit haben, so die Organisatoren der Demo. Die Hälfte dieser 200 Millionen Christen werde beim Ausüben des Glaubens nicht nur diskriminiert, sondern nach der Definition der UN radikal verfolgt. "In Deutschland kann jeder frei entscheiden, was er sein will, Muslim, evangelisch, katholisch", sagte Dekanin Christiane Murner. Das sei in der Erklärung der Menschenrechte so gewährleistet. Jeder Mensch habe einen Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Doch in vielen Ländern der Welt herrsche eine Ausgrenzung von Christen. Sie seien bedroht von Extremisten, die dort das Sagen haben, "aber auch andere Minderheiten werden verfolgt".

Die Trommlergruppe „sound of life“ begleitete die Veranstaltung.



Im Weltverfolgungs-Index von Christen stehe Nordkorea auf Platz eins, Nordkorea, das gerade mit Donald Trump einen "big deal" abgeschlossen habe. Doch seien genau in jenem Land zehntausende Christen in Arbeitslagern interniert. Oder China: Dort gebe es keine Religionsfreiheit, Christen stünden unter ständigem Druck des Staates, es gebe Hinrichtungen, Folter, Diskriminierung. Es gebe Länder, in denen es Christen unmöglich sei, Kirchen zu bauen, sagte Murner.

Bilderstrecke zum Thema Menschenrecht Religionsfreiheit Vor dem Neumarker Rathaus traf sich der Ökumenische Arbeitskreis Religionsfreiheit zu einer Demonstration für das Menschenrecht Religionsfreiheit.



Der Menschenrechts-Experte Berthold Pelster von Kirche in Not beleuchtete erschöpfend die Situation verfolgter Christen im Irak, Pfarrer Dawit Tessega sprach über das Schicksal von aus Äthiopien und Eritrea nach Deutschland geflohenen Christen. Der äthiopisch-orthodoxe Geistliche steht einer kleinen Gemeinde in Nürnberg vor, die auch mit Spendengeldern der evangelischen Gemeinde Neumarkt gefördert wird. Er berichtete über das friedliche Zusammenleben der äthiopischen Christen und Muslime, bis die Staatsregierung zum Machterhalt die eine gegen die andere Gruppe auszuspielen begann. Und alles blutig endete.

Pfarrer Dawit Tessega sprach über Christen in Äthiopien und Eritrea.



Ähnliches berichtete Pastor Bassam Nicula, der in Nürnberg die arabisch-evangelische Gemeinde leitet. Im Jahr 2003, noch unter Diktator Saddam Hussein, lebten noch gut zwei Millionen Christen im Irak, sagte der aus Bagdad stammende Christ, heute sind es nur noch 300 000. Die Bereitschaft irakischer Christen zur Rückkehr sei gering, berichtete er, denn die Ideologie der militärisch besiegten Terrorgruppe Islamischer Staat sei noch in sehr vielen Köpfen aktiv, "keiner traut mehr seinem Nachbarn".

Unterschriften für Freilassung

Musikalisch wurde die nun schon 6. Kundgebung von der Nürnberger Trommlergruppe "sound of life" begleitet. Unterschriften gesammelt wurden für die Freilassung von Patriarch Antonios III. der Eritreisch-Orthodoxen Tewahedo-Kirche, der 2006 vom nach wie vor herrschenden Diktator Isaias Afwerki als Patriarch seiner orthodoxen Kirche abgesetzt wurde und seitdem unter Hausarrest steht.

Pastor Bassam Nicula leitet die arabisch-evangelische Gemeinde Nürnberg.



Die zweite, ebenfalls von der IGFM organisierte Unterschriftenaktion gilt dem saudischen Internet-Aktivisten Raif Badawi, der im Mai 2014 wegen "Beleidigung des Islam" in seiner Heimat zu zehn Jahren Gefängnis und zu 1000 Peitschenhieben verurteilt worden ist. Er hatte unter anderem geschrieben, dass Muslime, Christen, Juden und Atheisten gleich seien.

WOLFGANG FELLNER