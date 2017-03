In Neumarkt soll das "Rizzi-Fieber" ausbrechen

NEUMARKT - Der "Hundertwasser von Manhattan" kommt in die Oberpfalz, New York goes Neumarkt: Gestern wurden zwei von James Rizzi bemalte Elemente der Berliner Mauer aufgestellt, vor dem Neuen Markt und beim Rathaus. Sie sollen neugierig machen auf das, was die Stadt im Herbst erwartet: Nicht weniger als eine Ausstellung, die es in der Form weltweit noch nicht gegeben hat.

Organisatoren und Sponsoren versprechen ganz viel Freude an James Rizzi. Bernd Feil (3. v. re.) hat den künstlerischen Nachlass übernommen und wird für die Ausstellung über 500 Werke zur Verfügung stellen. © Foto: Jürgen Dennerlohr



Es werden ja schon seit Jahren enge Verbindungen zwischen New York und Neumarkt gepflegt, erinnerte OB Thomas Thumann gestern bei der Projektvorstellung an die Internationale Meistersingerakademie, an die Juilliard School, wo Prof. Wiens unterrichtet und wo die jungen Talente vorsingen müssen – und nicht wenige, die sich in Neumarkt im Reitstadel ihren letzten Schliff geholt haben, stehen heute in der Metropolitan Opera auf der Bühne. Mitten in Manhattan, da, wo auch James Rizzi sein Atelier hatte.

Und dieses Atelier wird nun in Teilen in der Neumarkter Residenz wieder auferstehen, mit großformatigen Foto-Transparenten, auf denen die Stimmung im Atelier festgehalten ist, aber auch mit Original-Möbeln wie dem berühmten "grünen Tisch", an dem viele der Werke des Pop-Art-Künstlers entstanden sind. Und dazu eine Ausstellung mit über 500 Originalen. Zum ersten Mal werden in Neumarkt Stücke aus dem Atelier und eine Retrospektive gleichzeitig zu sehen sein.

Möglich wird das dank der guten Kontakte des Neumarkter Galeristen Thomas Herrmann zu Bernd Feil aus Stuttgart, der seit 2004 mit seinem Verlag "Art28" weltweiter Verleger Rizzis war, und "mit viel Mühe" ist es ihm gelungen, nach dem Tod des Künstlers 2011 das gesamte Atelier und den künstlerischen Nachlass zu übernehmen. Und er wird die Exponate für die Neumarkter Werkschau kostenlos zur Verfügung stellen.

Kunst Herrmann gibt es jetzt seit 25 Jahren, und deshalb wollte der Vorsitzende des Neumarkter Kunstkreises in seiner Heimatstadt eine ganz besondere Ausstellung organisieren. Schnell wurde ihm klar, dass es Rizzi werden sollte, schlicht, weil Rizzi einfach "Freude" vermittelt, weil Rizzi überaus populär ist und man sich damit an eine breite Bevölkerungsschicht wendet. In über 50 Schulbüchern sind seine Werke abgebildet, Rizzi ist Lehrstoff, Kindergarten-Gruppen oder Schulklassen sollen deshalb dank der Unterstützung der Sponsoren freien Eintritt haben.

Und sie können sich nicht nur an Malwettbewerben beteiligen, sondern auch sehen, wie die ersten Pinselstriche eines Weltstars ausgesehen haben: Die Ausstellung erstreckt sich von den Werken aus Rizzis Schulzeit, die Feil von seinen Eltern bekommen hat, bis hin zu den Leinwänden, die 2011 unvollendet im Atelier standen.

Eröffnet wird die Ausstellung zwar erst am 1. September, doch schon im Vorfeld soll in Neumarkt das Rizzi-Fieber ausbrechen. Rizzi hat oft das Meer der Wolkenkratzer New Yorks in bunten Bildern festgehalten, "Nothing is as pretty as a Rizzy-City" lautet ein Kommunikationsmotiv. In Neumarkt wird der Titel lauten "Nothing is as pretty as Neumarkt, the Rizzy-City".

Dazu wird einiges auf den Weg gebracht: Die Stadtwerke werden demnächst einen Linienbus im Rizzi-Design bekleben, es wird ein Taxi im Rizzi-Look geben, die Geschäfte in der Innenstadt sollen ihre Schaufenster entsprechend gestalten. Ganz Neumarkt, so Herrmann, soll einfach Freude an Rizzi haben.

