In Oberleitung gekracht: Baum bei Bischberg in Flammen

BERG/BISCHBERG - Komplizierter Einsatz für die Berger Feuerwehren: Ein Baum war bei Bischberg in die Oberleitung gekracht und stand schnell in Flammen. Wegen Hochspannung war das Löschen aber nicht so einfach.

Keine Kriminaldelikte gab es am Wochenende zu vermelden, schreibt die Einsatzzentrale in Regensburg; das schlechte Wetter ließ die Ganoven wohl auch zuhause ausharren. Dafür kämpften die Rettungskräfte mit dem Wetter.

In einem Waldstück zwischen Sindlbach und Bischberg, Gemeinde Berg, stürzte ein Baum auf eine Oberleitung. Durch den Kurzschluss entzündete sich der Baum und es kam zu einem offenen Feuer. Die schwierigen Löscharbeiten konnten aber erst begonnen werden, nachdem die Stromunterbrechung durch den Energieversorger bestätigt wurde. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

In der Oberpfalz kam es am Samstag insgesamt zu mehr als 100 Einsätzen durch umgestürzte Bäume. Insgesamt kam es hier zu vier Verkehrsunfällen, als Bäume über der Straße lagen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Mehrere Straßen mussten in jedoch kurzfristig gesperrt werden, bis sie durch die verständigten Hilfsdienste wieder befahrbar waren.

Auch in der Nacht auf Samstag war schon einiges los gewesen.

