In Parsberg entsteht ein Technologietransferzentrum

NEUMARKT/PARSBERG/LUPBURG - Das bayerische Kabinett hat heute eine Grundsatzentscheidung für ein Projekt gefällt, das für die Wirtschaft im Landkreis Neumarkt einen hohen Stellenwert hat: Im "Technologiecampus Parsberg-Lupburg" soll die Zusammenarbeit von Hochschulen und Unternehmen eine ganz neue Dynamik bekommen.

Das gelobte Land für ein reges Miteinander von Wissenschaft und Wirtschaft: In Parsberg und Lupburg soll ein Technologiecampus entstehen. © Foto: Günter Distler



Mit dem Technologiezentrum Material-Innovation „Moderne Werkstoffe und ihre Verarbeitung in digitalisierten Fertigungsumgebungen“ soll im östlichen Landkreis eine dauerhafte staatliche Hochschuleinrichtung geschaffen werden, unter deren Dach Hochschulen und mittelständische Unternehmen zusammenarbeiten sollen.

Hochschulen in der Mehrzahl: Denn als Campus-Partner steigen in Parsberg und Lupburg die Technischen Hochschulen Deggendorf und Regensburg ein. Beide Bildungseinrichtungen stehen in dem Ruf, dass sie beispielsweise zu neuen Werkstoffen und zur digitalen Fertigung über ein umfangreiches Knowhow verfügen.

An den Campus der beiden Hochschulen werden sich ersten Informationen zufolge rund 20 Betriebe angliedern und im Rahmen des Kooperationsprojektes nach folgendem Grundmodell zusammenarbeiten: Wissenschaftler der Hochschulen und Praktiker aus den Unternehmen stehen in den Labors und Versuchswerkstätten Schulter an Schulter, um gemeinsam "anwendungsorientierte" Probleme zu lösen. Aus der Sicht der Firmen geht es zweifellos um die Entwicklung von marktfähigen Hightech-Produkten und die langfristigen Chancen der Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerb.

Der Freistaat wird eine Anschubfinanzierung in Höhe von 6,6 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren bereitstellen. Um einen Start noch 2018 zu ermöglichen, soll das Projekt bereits in den Nachtragshaushalt 2018 aufgenommen werden.

Bei Kooperationen dieser Art engagiert sich gewöhnlich der Freistaat Bayern mit der Übernahme der Personal- und Betriebskosten, während die Kommunen die Immobilien stellen oder bezahlen. Konkret ist von einem Beitrag des Landkreises Neumarkt und der Stadt Parsberg sowie der Marktgemeinde Lupburg die Rede. Wie viel Kreis und Gemeinden in den Technologiecampus stecken, ist noch nicht bekannt.

Experten sagen voraus, dass es bei der Startkonstellation nach Gründung des Technologiecampus‘ nicht bleiben wird: Gewöhnlich zieht eine solche Einrichtung weitere Betriebe an, die sich im Raum Parsberg-Lupburg ansiedeln werden.