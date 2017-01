In Sengenthal tanken E-Mobile kostenlos Strom

Gemeinde will Elektromobilität vorantreiben und hat beim Feuerwehrhaus eine neue Ladesäule in Betrieb genommen - vor 1 Stunde

SENGENTHAL - Die Gemeinde Sengenthal hat eine neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Sie wird gespeist mit Ökostrom und steht an der Winnberger Straße gegenüber des Feuerwehrhauses.

An den beiden Elektrofahrzeugen von Christian Harrer und von N-Ergie wurde an der neuen Ladesäule das „Auftanken“ von Ökostrom demonstriert. © Foto: mi



„Es ist ein geschichtsträchtiger Tag für die Gemeinde Sengenthal“, sagte Bürgermeister Werner Brandenburger. Dabei hat Sengenthal bereits 2011 als eine der ersten Gemeinden im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte eine Ladesäule installiert.

Die neue Ladesäule wird 24 Stunden überwacht, im Notfall ist über die Servicenummer an der Ladesäule sofort jemand erreichbar, erklärte Christian Vogler von N-Ergie. Weiter ist die Ladesäule mit zwei Typ-2-Steckdosen und mit einer Leistung von je 22 Kilowatt (kW) ausgestattet. Innerhalb kürzester Zeit sei die Batterie mindestens zu 80 Prozent, je nach Fahrzeugtyp und Batterieausstattung, geladen. Ein weiterer Nebeneffekt sei die Reduzierung der CO2-Emission sowie die Schadstoffbelastung in der Umwelt, sagte Vogler.

Momentan kann man an der Ladesäule, die im Ladeverbund Frankenplus integriert ist, Ökostrom noch kostenlos laden. Ab Frühjahr wird die Ladesäule mit einem Zugangs- und Bezahlsystem ausgestattet. Per App sei es dann möglich, den Ökostrom zu ziehen. Wie Michael Gottschalk, Leiter der Kreisentwicklung am Landratsamt, erklärte, sei es Ziel, im Landkreis Neumarkt bis Jahresende in jeder Gemeinde Ladesäulen zu installieren.

Dies wurde aufgrund einer Markterkundung im Landkreis festgestellt. Mit N-Ergie habe man dazu einen zuverlässigen Partner mit dem derzeit besten System und Service gefunden, sind sich beide einig.

mi