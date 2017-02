Schön war er wieder, der Faschingsumzug in Deining - heuer zum 26. Mal.

Rund 500 Leute in 20 Gruppen beteiligten sich heuer beim Faschingsumzug in Schnufenhofen (Gemeinde Seubersdorf). Ein buntes Treiben im Ort - die Besucher hatten sich für ihre Kostüme einiges einfallen lassen und besonders die kleinen Besucher freuten sich riesig über die vielen Süßigkeiten, die die Maschkerer an sie verteilten.