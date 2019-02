Info-Abend in Mühlhausen zu Plänen für Stromtrasse

Projektgegner der "Allianz P53" treffen sich in der Gemeinde

MÜHLHAUSEN - Am Freitag, 15. Februar, findet um 19 Uhr beim Gasthof Brunnerwirt in Mühlhausen ein Info-Abend zum Stromtrassenbau in der Gemeinde statt.

Es geht unter anderem darum, welche Auswirkungen die neue 380-kV-Leitung hat, wie es bei den Entscheidungen mit Bürgerbeteiligung und Transparenz aussieht und ob ein Ausbau der Trassen überhaupt notwendig ist. Von ihrer Arbeit berichten wird die Allianz P53, bestehend aus den Bürgerinitiativen aus Leinburg, Altdorf, Dietfurt und Ezelsdorf.

Außerdem berichtet Eva Bulling-Schröter, langjährige Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke und ehemalige Vorsitzende des Umweltausschusses von den politischen Verhältnissen in Berlin. Als lokale Ansprechpartnerin wird Gemeinderätin Sigrid Schindler zur Verfügung stehen.

