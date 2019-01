Infoabend zum Jugendaustausch Neumarkts mit Israel

Kreisjugendring wird 2019/2020 erstmals internationalen Jugendaustausch mit Israel durchführen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Kreisjugendring Neumarkt wird 2019/2020 erstmalig einen internationalen Jugendaustausch mit Israel durchführen.

Erstmals wird es zwischen Neumarkt und Israel einen Jugendaustausch geben. © Kreisjugendring



Im August 2019 werden zunächst die israelischen Jugendlichen im Landkreis Neumarkt zu Gast sein. In den Osterferien 2020 starten die deutschen Jugendlichen zu einem Gegenbesuch in Israel. Mitmachen können Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren.

Damit sich sowohl Jugendliche als auch Eltern ein umfassenderes Bild machen können, lädt der Kreisjugendring am Freitag, 1. Februar, um 18 Uhr in die Mensa der Neumarkter Gymnasien in die Dr.-Grundler-Straße ein. Das Betreuerteam des Jugendaustausches sowie Mitarbeiter des KJR stellen die Maßnahme anhand von Bildern und Informationsmaterial vor und beantworten Fragen.

Vorab gibt es Informationen beim Kreisjugendring Neumarkt, (0 91 81) 47 03 10, sowie einen Flyer unter www.kjr-neumarkt.de KJR