Informationsfreiheit: Angst vor kritischer Presse?

NEUMARKT - Neun von 19 Gemeinden im Landkreis Neumarkt haben Informationsfreiheitssatzungen verabschiedet. Die regeln den Auskunftsanspruch der Bürger gegenüber ihren Rathäusern. Auch wenn die Bürgermeister-Mustersatzung sehr restriktiv ist: Der örtliche Bayerische Journalisten-Verband als Initiator verbucht das neue Bürgerrecht in knapp der Hälfte des Landkreises als großen Erfolg, als Symbol der politischen Teilhabe. Unangenehmer Beigeschmack: Ausgerechnet die Presse bleibt in den meisten Kommunen außen vor.

Informationsfreiheit auf allen Kanälen: Großplakate werben im Landkreisosten für das Bürgerrecht, das in Breitenbrunn, Hohenfels und Lupburg Fürsprecher vertragen kann. © Foto: Nahr



Exakt um 16.54 Uhr bekam Pilsachs Bürgermeister Adolf Wolf die SMS – gut zwei Stunden vor der Gemeinderatssitzung. Doch der Appell des Neumarkter BJV am Donnerstag vergangener Woche blieb wirkungslos: Das Pilsacher Kommunalparlament beschloss die Informationsfreiheitssatzung ohne die Klausel, dass sich auch die Presse auf das Ortsrecht berufen kann. Genau dies hatte der BJV in der letzten SMS vor dem Votum und zuvor in einem Offenen Brief an alle Landkreis-Bürgermeister bereits Anfang September gefordert.

Bis jetzt, knapp zwei Monate später, folgte nur eine einzige Kommune dem BJV-Appell: Nur die Stadt Freystadt verankerte ausdrücklich dieses kommunale Presse-Recht, das übrigens auch die Möglichkeit der Akteneinsicht eröffnet (Berg hat zuvor schon ein Jedermanns-Recht in Kraft gesetzt). Oder anders herum: Die allermeisten Rathauschefs hielten sich trotz des BJV-Vorstoßes strikt an die Vorgabe des Gemeindetages.

Berchings Bürgermeister Ludwig Eisenreich berichtete von einer "Absprache" eines halben Dutzend Amtskollegen in dieser Frage — ein pressefeindliches Kartell der Rathausspitzen zum Auskunftsrecht? Demgegenüber kann Berngaus Bürgermeister Wolfgang Wild ein solches Einschwören, eine interkommunale Sprachregelung oder gar einen Druck auf die Bürgermeister nicht erkennen. Es sei schlicht das "Vertrauen" in die Mustersatzung des Gemeindetages gewesen.

Die Protagonisten, die geheimnisvolle Arbeitsgruppe des lokalen Kommunalverbandes, konnten gestern nicht zu ihren Motiven befragt werden. Alle vier Bürgermeister waren, aus nachvollziehbaren Gründen, nicht erreichbar. Man hätte sie gerne gefragt, ob sie Angst vor der Presse haben, vor unbequemen Fragen, die Gegenstand nicht bloß eines unangenehmen Telefonates, sondern im Konfliktfall eines offiziellen Auskunftsbegehrens im Rahmen der Ortssatzung werden können. Ob eine willfährige Hofberichterstattung immer gerne gesehen ist, nicht aber eine kritische, hinterfragende Recherche. Es geht um die Grundfrage, welche Rolle die Mächtigen den Medien im politischen Prozess zugestehen wollen.

Diese Rolle — so könnte man argumentieren — ist längst definiert: durch die Sonderrechte der Presse in Verfassung und Pressegesetz. Also könnte den Medien das Verhalten der Bürgermeister egal sein. Ist es aber nicht. Es geht auch um den symbolträchtigen Akt, das "kleine" Presserecht im Kommunalen nicht zu verhindern, sondern zuzulassen. "Wenn man will, dann kann man die Presse als Auskunftsberechtigte ansehen, mir fällt nichts ein, was rechtlich dagegen spricht", sagte Dr. Marion Robl von der Rechtsaufsicht des Landratsamtes.

Die Chefjuristin der Landkreisbehörde bezeichnete den Streitfall als "Frage des politischen Willens". Und der Landesvorsitzende des Bayerischen Journalisten-Verbandes, Michael Busch, reagierte "überrascht" auf die widersprüchliche Verhaltensweise einiger Kommunen. Einerseits folgten die Gemeinden ja dem Bemühen des BJV um mehr Transparenz in den Rathäusern. Andererseits sei eine Art Blockade in Bezug auf das hohe Gut der Pressefreiheit festzustellen. "Was haben die Gemeinden zu verstecken?", fragt BJV-Chef Busch. Journalisten sollten in ihren Berichten Qualität liefern, und keine "alternativen" Nachrichten. Doch schließlich sei das nur möglich, wenn sie Zugang zu allen relevanten Informationen hätten.

