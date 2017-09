Informationsrecht im Kreis Neumarkt: Es geht besser

NEUMARKT - Was als Initiative des Bayerischen Journalisten-Verbandes (BJV) im Landkreis Neumarkt begonnen hat, ist zu einer Sache der Bürgermeister, der Kommunen, des Gemeindetages geworden: Aus dieser "offiziellen" Quelle stammt eine Mustervorlage für eine Informationsfreiheitssatzung in den Kommunen. Sie wird in den nächsten Wochen die Grundlage der Entscheidungen in den Kommunalparlamenten sein. Doch diese Mustersatzung für das Recht der Bürger auf Information aus den Rathäusern lässt noch einige Spielräume für Verbesserungen.

Jetzt wird die Informationsfreiheit in den Gemeinden des Landkreises konkret: Wieviel Transparenz gestehen die Kommunalpolitiker den Bürgern zu? © dpa



Nach monatelanger Arbeit hat eine interne Arbeitsgruppe aus vier Landkreis-Bürgermeistern mit viel Akribie und Sachverstand diese einheitliche Vorlage für alle Kommunen ausgearbeitet. Der Zuarbeit der Rechtsaufsicht des Landratsamtes ist es sicher zu verdanken, dass die demnächst hoffentlich in Kraft gesetzten Satzungen "gerichtsfest" bis hinauf zum Bayerischen Verwaltungsgerichthof sind.

Der Hauptinitiator der Informationsfreiheit im Landkreis Neumarkt, der Bayerische Journalisten-Verband, hatte allerdings keinerlei Einfluss auf diese nun veröffentlichte Mustersatzung. Wohlgemerkt: Es geht überhaupt nicht um Befindlichkeiten der Nicht-Beteiligung. Aber es sei hier an die Grundidee der Aktion erinnert: Es geht um mehr Transparenz, um die Chance, als einzelner Bürger gezielt auf Anfrage Informationen aus der Verwaltung zu erhalten.

Die Bürgermeister-Mustersatzung baut allerdings an wenigen Stellen – aber im Zusammenwirken sehr effektiv – recht hohe Hürden auf, die der Transparenz-Idee das Leben schwer machen. Es scheint, als hätten die Kommunalpolitiker und Verwaltungschefs Angst vor der eigenen Courage.

Beispiel Ablehnungsgründe: Zwei Generalklausel könnten – falls sie übernommen werden – dazu benutzt werden, praktisch jedes Auskunftsbegehen abzulehnen, konkret mit dem Verweis auf das "Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Interessen einzelner". Auf diesen doppelten Boden sollte man verzichten, weil ja alle sensiblen Bereiche (Persönlichkeitsrechte, Betriebsgeheimnisse, gerichtliche Verfahren) ohnehin geregelt sind. Deshalb ist auch nur schwer nachvollziehbar, wie durch die Herausgabe einer Information der "behördliche Entscheidungsbildungsprozess" gefährdet sein könnte. Behördliche Entscheidungen werden aufgrund von Rechtsnormen, der Sachlage und demokratischer Mehrheiten getroffen. Und die Entscheider haben doch nichts zu verheimlichen. Kann man auf diese Klausel verzichten?

Beispiel Anspruchsberechtigte: Der Einsatz für das Bürgerrecht der Informationsfreiheit hat seinen Ursprung auch in manchen Schwierigkeiten, die Journalisten bei der Gewinnung von Fakten bei der Recherche hatten. Anders als die Bürger sind die Medienschaffenden zwar durch Verfassung und Gesetz privilegiert, tun sich aber oft schwer, ihre Rechte im Alltag durchzusetzen. Eine kommunale Satzung wäre ein unterstützendes Element der Pressefreiheit. Aber die Bürgermeister-Mustersatzung lässt die auswärtigen Journalisten außen vor. Kurz: Nicht nur "jeder Gemeindeangehörige", sondern auch "hauptberufliche Journalisten (Presseausweis)" sollten um Informationen nachsuchen können.

Beispiel Gebühren: Der Bürgermeister-Mustersatzung ist ein Auszug aus einer Münchner Gebührensatzung beigefügt, in der Sätze bis zu 500 Euro genannt werden. Damit wird bürgerschaftliches Transparenzbegehren unbezahlbar. Die Hürde ist so hoch, dass der Wunsch nach Informationen via Portemonnaie abgeblockt wird. Die Informationsfreiheit soll gebührenfrei sein. Die Kommune sollte sich nur echte Sachmittel wie Kopierkosten ersetzen lassen. Das ist Schutzgebühr genug.

Bis Ende der Legislaturperiode?

Beispiel Geltungsdauer: Laut § 9 der Mustersatzung soll das Ortsrecht einfach nach zwei Jahren auslaufen. Ja, es stimmt: Die Befristung war ein Kompromiss-Vorschlag des BJV zu einem Zeitpunkt, als jegliche Zustimmung der Bürgermeister mehr als unsicher war. Aber es wäre sehr schade um die "Modellregion Informationsfreiheit" im Landkreis Neumarkt. Da hat die Empfehlung des Sengenthaler Bürgermeisters Werner Brandenburger viel für sich: Warum lässt man die Satzungen nicht mit der Legislaturperiode der Kommunalparlamente 2020 auslaufen? Die neuen Gemeinderäte können sie dann neu beschließen – oder es sein lassen.

Mehr Informationen: www.informationsfreiheit-neumarkt.de

