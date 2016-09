Inklusion in der Pflege, um Fachwissen nicht zu verlieren

Neumarkt: Runder Tisch an der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenhilfe diskutierte „Neue Wege in Pflegeberufe“ - vor 33 Minuten

NEUMARKT - Die Beruflichen Fortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft (bfz) und die Verantwortlichen des Projekts „Wirtschaft inklusive“ haben sich zusammengetan und einen Runden Tisch zum Thema „Neue Wege in die Pflegeberufe“ veranstaltet.

Ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch fand am Freitag im bfz Neumarkt statt, dabei stellten Vertreter auch das Projekt „Wirtschaft inklusiv“ vor. © Foto: André De Geare



Rund 15 Vertreter von Caritas, Deutscher Rentenversicherung, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit und diverse Vertreter aus der Pflege-Praxis haben sich im bfz Neumarkt zum Erfahrungsaustausch getroffen.

So einen Runden Tisch gab es vor eineinhalb/ zwei Jahren schon einmal“, erinnert sich der Regensburger Christian Gabler von Wirtschaft inklusiv. Damals sei es um Teilzeitmodelle gegangen und wie man die Angestellten in der Pflege hält.

Nun stünde die Reform der Pflegeausbildung im Fokus: Mit der Zusammenlegung der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege zu einer Ausbildung will die Bundesregierung dem Fachkräftemangel begegnen.

Junge und Ältere im Blick

Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit gute Leute zu gewinnen, wie Christian Gabler vom Projekt „Wirtschaft inklusiv“ erläutert: Bei dem vom Bundesarbeitsministerium geförderten deutschlandweiten Projekt gehe es darum, Menschen mit Handicap ins Arbeitsleben einzubinden. Das könne der junge Mann mit Autismus sein, dessen besondere Fähigkeiten man als Unternehmen nutzen sollte, aber auch die langjährige und damit an Fachwissen reiche Personalchefin eines kleinen Unternehmens, die mit Krebs kämpft, aber zwischen den Chemos vielleicht doch noch arbeiten möchte. „Als direkter Vermittler mit Bewerbungsunterlagen unter dem Arm treten wir dabei nicht auf“, sagt Gablers Kollegin Christine Wenzl.

Stattdessen berät das Team kostenlos (überwiegend kleine und mittelständische Betriebe), wie Inklusion gelingen kann und welche (Förder-) möglichkeiten es gibt.

Die Zuhörer im bfz lauschen gebannt – kommen in der Oberpfalz doch teilweise auf 100 Personen 18 mit Schwerbehindertenausweis. „Diese Kompetenzen, dieses Fachwissen will man natürlich nicht verloren wissen“, sind sich die Anwesenden einig, die an dem Tag auch noch die Qualifizierung von Mitarbeitern in Pflegeberufen sowie das Älterwerden im Beruf diskutierten.

A. HADERLEIN