Inspiriert von blonder Kellnerin und Esel

Trio Cobario begeisterte mit leidenschaftlicher Weltmusik — Wie mit den Instrumenten verwachsen - vor 1 Stunde

Im großen Saal der Residenz beeindruckte das Instrumentaltrio Cobario das Publikum mit gefühlvoll interpretierter Weltmusik und launigen Anekdoten aus ihrem bewegten Musikerleben. © Foto: Helmut Sturm



Im großen Saal der Residenz beeindruckte das Instrumentaltrio Cobario das Publikum mit gefühlvoll interpretierter Weltmusik und launigen Anekdoten aus ihrem bewegten Musikerleben.



Was bedeutet schon eine gute viertel Stunde beim Besuch eines Wiener Kaffeehauses, dachten sich die Musiker des Instrumentaltrios Cobario am Donnerstagabend im großen Saal der Residenz, als sie nach der relaxten Beseitigung technischer Probleme einer nach dem anderen vollkommen tiefenentspannt und mit einem Haferl Kaffee auf die Bühne schlichen.

Für einen Werktag war das Konzert sehr gut besucht. Die begnadeten Musiker wirkten förmlich mit ihren Instrumenten verwachsen. Es war kein krachendes Konzert und trotzdem voller wilder Leidenschaft. "Wollt ihr lieber noch mehr romantische oder vielleicht doch etwas flottere Musik", fragte Geiger Herwig Schaffner das gesittete Publikum im Saal. "Etwas flotter" war das von den Musikern nicht anders erwartete Ergebnis.

Es war gut warm im Saal und der eine oder andere genoss die Musik mit geschlossenen Augen. Das Trio erzählte von seinen Anfängen als Straßenmusikanten in München, Nizza oder Barcelona. In der einen Stadt mussten sie bei den Behörden Probe spielen und ihre Instrumente wurden auf Sauberkeit überprüft. In Nizza spielten sie wochenlang zur Freude aller.

Um die halbe Welt

Ihr Publikum in der Residenz nahmen sie mit auf eine musikalische Reise um die halbe Welt. Vom Wiener Kaffeehaus über Osteuropa, Asien, Südamerika und wieder zurück. Sie ließen sich inspirieren von einer wunderschönen blonden Kellnerin, einem zauberhaften Esel am ungarischen Plattensee oder einer dreitägigen Hochzeit in einem rumänischen Hotel – "da waren nicht nur unsere musikalischen Qualitäten gefragt".

Bei einem Konzert in Nürnberg beraubte man sie ihrer Instrumente. Sie nahmens gut versichert mit Humor und widmeten diesem Erlebnis ein neues Stück: "Nemesis".

Leidenschaftlich und einfühlsam spielten sie sich durch die Weltmusik mit ihren vielen Facetten und Einflüssen aus Sinti-Jazz, Folk, Pop und Klassik. Zur Pause gab es eine Cobario Weinverkostung und Schokolade für die Damen.

