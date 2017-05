Integration: Auszeichnung für ASV-Boxer

NEUMARKT - Die Boxabteilung des ASV Neumarkt ist nun einer von elf Integrations-Stützpunktvereinen im BLSV-Bezirk Oberpfalz.

Bülent Atlas (links) ist das Musterbeispiel in Sachen Integration beim ASV. Der Boxer avancierte zum Publikumsliebling der Volksfestkämpfe. © Foto: Fritz Etzold



Bülent Atlas, das ist ein Name, den man in Neumarkt kennt: Als Mann am Dönerspieß oder als Boxer im Ring. Letzteres hat ihm einen Ruf als harter Fighter eingebracht. Er kämpfte in der Bundesliga und war in der türkischen Nationalstaffel. Er war der Publikumsliebling der Volksfestkämpfe.

Im Alter von zehn Jahren begann der junge Türke 1973 seine Boxerlaufbahn beim ASV Neumarkt – und beendete nach fast 350 Kämpfen 1991 seine aktive Laufbahn. Zwischenzeitlich hatte er seine Trainerlizenz erworben und packte beim ASV in Sachen Jugendarbeit mit an.

Bülent Atlas ist das perfekte Beispiel dafür, wie Integration im Sport im Bestfall aussehen kann. An den Ausnahme-Athleten und viele weitere ASV-Boxer mit Migrationshintergrund erinnerte Werner Hoffmann, der Pressewart der ASV-Boxer, am Mittwochabend.

Zu Gast im ASV-Boxraum war Malte Wulfinghoff aus Regensburg der als Bildungsreferent zuständig für das Ressort "Integration durch Sport" im BLSV ist. In dieser Funktion kürte er die ASV-Abteilung zum Stützpunktverein, insgesamt Nummer elf im Bezirk Oberpfalz. Wie wurde der ASV zum Stützpunktverein?

"Sie engagieren sich stark im sozial-integrativen Bereich und helfen Menschen, auch über den Sport hinaus, in der Gesellschaft Fuß zu fassen", erklärte Wulfinghoff und überreichte Urkunde plus Banner. Verbunden mit der Auszeichnung sind fachliche und finanzielle Hilfe (3500 Euro). Ende November wird es in Neumarkt einen Integrationscup geben.

Werner Hoffmann (links) erinnerte an die Zeiten vor der Flüchtlingswelle, als der ASV schon hervorragende Integrationsarbeit leistete. © Foto: P. Hauck



Dass dieses Geld und Wissen hier gut angelegt sind, beweist schon die Struktur der Abteilung: Von 30 Aktiven haben rund die Hälfte einen Migrationshintergrund – "im Boxen ist das so", sagte Werner Hofmann. Auch viele Ehrenämter werden von Migranten bekleidet, "das ist uns ganz wichtig".

Eine Tatsache, die ASV-Vorsitzender Rüdiger Cedl in jeder Hinsicht bestätigte: "Integration war schon vor der Flüchtlingswelle hier ein großes Thema – bevor es auf die politische Tagesordnung kam." Ein großes Dankeschön richtete er deshalb auch an Box-Abteilungsleiter Eranos Özdemir.

Vom Oberbürgermeister wurde die Initiative als "tolle Idee" gelobt. BLSV-Kreisvorsitzender Robert Hoidn schloss sich seinen Vorrednern an: "Vereine leisten viel für die Integration. Gemeinsamer Sport überwindet Barrieren, schafft Struktur und knüpft Kontakte."

PHILIP HAUCK