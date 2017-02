Investieren mit Maß: "Dann ist auch Geld da für ein Bad"

NEUMARKT - Sparsames Wirtschaften gehört zum Handwerk eines Stadtkämmerers. Aber auch die Ermahnung anderer, es ihm gleich zu tun. Und so malte Josef Graf dem Verwaltungssenat gleich einmal den Teufel an die Wand: Würden alle im Finanz- und Investitionsplan für die Jahre bis 2020 gelisteten Projekte umgesetzt, würden von den fast schon legendären Rücklagen Neumarkts am Ende des Jahrzehnts nur neun Millionen Euro übrig bleiben.

Für das geplante Ganzjahresbad sind in den Jahren 2016 bis 2020 Kosten von rund 39 Millionen Euro vorgesehen. © Wolfgang Fellner



"Also Maß halten", betonte Graf wie eigentlich jedes Jahr beim Blick auf den langen Wunschzettel des Neumarkter Stadtrats. Der Kämmerer rief aber keineswegs zum großen Streichkonzert auf. Sein Appell an die Stadträte: "Strecken Sie die Dinge einfach, dann können wir alles schaffen. Dann ist auch Geld da für ein Bad."

Solange die Steuereinnahmen sprudeln wie zuletzt: Mit knapp 55 Millionen Euro rechnet die Stadt im Jahr 2017, in den kommenden Jahren könnten es sogar noch etwas mehr werden. Die Einnahmen aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt summieren sich heuer somit auf rund 131,6 Millionen Euro. Wobei rund 20,9 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden müssen. "Es ist klar, dass in Zukunft etwas vom Polster abschmelzen wird", sagte OB Thomas Thumann. "Aber immer ganz kontrolliert."

Die Personalkosten der Verwaltung liegen inklusive Bauhof bei rund 21,4 Millionen Euro. Hier wird sich die Personalstärke noch einmal von 468 auf 473 Stellen erhöhen. Stark steigen werden die Ausgaben für die Kreisumlage: 18,6 Millionen Euro muss die Stadt abführen.

Der Finanz- und Investitionsplan sieht von 2016 bis 2020 städtische Investitionen in Höhe von insgesamt 205 Millionen Euro vor, wobei der Ansatz des Haushalts 2017 mit rund 43 Millionen Euro rechnet. Der größte Teil davon – 28,88 Millionen Euro – ist für Baumaßnahmen vorgesehen.

Die gewichtigsten Einzelmaßnahmen stellte Josef Graf im Schnelldurchlauf vor. Der Neubau des Kinderhorts an der Bräugasse schlägt in diesem Jahr mit 1,2 Millionen Euro zu Buche und 2018 mit dem doppelten Betrag. Die Sanierung der Woffenbacher Schule wurde auf 2019/20 verschoben. In diesen Jahren soll auch ein Hochschulgebäude für rund sieben Millionen Euro errichtet werden.

Das Dachgeschoss der Stadtbücherei wird heuer für 170 000 Euro ausgebaut. Die Investitionszuschüsse an Sportvereine belaufen sich in den kommenden Jahren auf jeweils 200 000 Euro, ein potenzieller Kunstrasenplatz ist eingepreist. Für Turnerheim und andere Sportanlagen werden heuer 5,7 Millionen Euro ausgegeben. 2,5 Millionen Euro fließen in "Verkehrsverbesserungen". 7,5 Millionen Euro beträgt die Kapitaleinlage bei den Stadtwerken für das Bad, für das von 2016 bis 2020 voraussichtlich insgesamt 39,11 Millionen Euro in die Hand genommen werden.

