Jägerwiesl schaffen gleich fünf Ehrenplätze

Reichertshofener Schützen ernennen langjährige Stützpfeiler zu Ehrenmitgliedern — Gauehrenabend ausgerichtet - vor 19 Minuten

SENGENTHAL/REICHERTSHOFEN - Bei den Jägerwiesl Schützenhat man einen Rückblick auf das vergangene Jahr geworfen. 1. Schützenmeister Rudolf Frank lobte ein engagiertes Schützenteam, ohne dessen Hilfe und Unterstützung sich vieles nicht bewältigen hätte lassen.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Kilian Schmitt, Herwig Schindler, Josef Blomeier, Johann Gromann und Willibald Graml (v. li.) durch Schützenmeister Rudolf Frank (re.) ernannt. © Foto: mi



Höhepunkt der Feierlichkeit war die Ernennung von fünf langjährig verdienten Schützen zu Ehrenmitgliedern.

In seinem Rückblick erwähnte Frank die vielen Aktivitäten, die von der Schützenabteilung geleistet wurde. So konnte doch wieder einiges bewegt werden, freute sich der Schützenmeister. Großes Lob gab es dabei für das Küchenteam um Metzgermeister Karl Blomeier, der stets Überblick behält oder den Vorstandsmitgliedern, die sich um den aktiven Schießbetrieb kümmern.

Neben zahlreichen kleinen Festen war die Primiz einer der vielen Höhepunkte im angelaufenen Vereinsjahr. Die Ausrichtung des Gauehrenabends des Schützengaues ANB in der kleinen Jurahalle in Neumarkt, bei der zahlreiche Mitglieder nötig waren, wurde zur vollsten Zufriedenheit des Schützengaus gelöst.

Stolz auf Erfolge

Im Dezember war die mit den Kirwaboum abgehaltene St. Nikolaus Kirwa im Schützenhaus eine organisatorische Leistung. Der Schützenmeister bedankte sich sehr herzlich bei allen Mitwirkenden für deren unermüdlichen Einsatz.

Stolz sei man, so Frank, auf die sportlichen Erfolge des Vereins. Nicht nur im normalen Rundenwettkampf würden die Ergebnisse immer mehr steigen, auch auf Meisterschaften sei man immer gut vertreten. Mit Michael Scholz nahm ein Jägerwiesl Schütze bei der bayrischen Meisterschaft in München Hochbrück teil.

Viele weitere tolle Ergebnisse der Jungschützen spiegeln die gute Jugendarbeit im Verein wider. Ebenfalls stolz sei man auf die Damen-Mannschaft um Lisa Scholz, Sabine Simbeck und Martina Schraufl, welche die Gaumeisterschaft für sich entscheiden konnten.

Zum Abschluss ernannte 1. Schützenmeister Rudolf Frank mit Willibald Graml, Johann Gromann, Herwig Schindler, Josef Blomeier und Kilian Schmitt fünf langjährige und verdiente Schützen zu Ehrenmitgliedern.

Zum Wohl des Vereins

In seiner Laudatio ging Frank auf den Werdegang der ehemaligen Schützenmeister und Vorstandsmitglieder ein. Alle hätten sich in besonderer Weise für die Jägerwiesl Schützen eingesetzt und stets zum Wohl des Vereins gehandelt. Auch heute noch zeigen Sie großes Interesse an der Entwicklung der Jägerwiesl Schützen.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierlichkeit von den Gaudinudln und mit einem Sketch der Jungschützen.

Folgende Termin für das erste Vierteljahr 2017 wurden bekanntgegeben: 28. Januar, gemeinsamer Faschingsball der Jägerwiesl Schützen und des Sportvereins FBR mit den Gaudinudln.

Am 28. Februar findet der Kinderfasching im Schützenhaus und am 18. März die Jahreshauptversammlung statt.

mi