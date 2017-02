Jahreszeitlich bedingt: Arbeitslosenquote steigt auf 2,5 Prozent

Vor einem Jahr noch 2,8 Prozent im Agenturbezirk Neumarkt — Personalnachfrage gesunken - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Agenturbezirk Neumarkt waren im Januar 1857 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 496 Personen oder 36,4 Prozent mehr als im Vormonat, jedoch 202 Personen oder 9,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet haben sich 890 Menschen. Das sind 187 Zugänge oder 17,4 Prozent weniger als im Januar letzten Jahres. Dem gegenüber stehen diejenigen, die ihre Arbeitslosigkeit im Berichtsmonat beenden konnten. So haben sich 391 Personen abgemeldet. Das sind 52 Abgänge oder 11,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 2,5 Prozent und liegt damit um 0,3 Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr.

Die Personalnachfrage ist gesunken. So haben die Arbeitgeber im Januar 197 Stellen gemeldet. Das sind 14 Ausschreibungen oder 6,6 Prozent weniger als im Januar letzten Jahres. Im Bestand führt die Neumarkter Arbeitsagentur 899 Vakanzen. Das sind 130 offene Stellen oder 16,9 Prozent mehr als im Januar 2016.

Knapp 10 000 Arbeitslose

Im Agenturbezirk Regensburg – Regensburg Stadt/Land, Kelheim und Neumarkt – waren zuletzt 9976 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 2102 Meldungen oder 26,7 Prozent mehr als im Vormonat, jedoch 639 oder 6,0 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 3,0 Prozent und liegt damit um 0,6 Prozentpunkte höher als im Dezember, aber 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Januar 2016.

Dazu erklärt Gabriele Anderlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg: „Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist jahreszeitlich bedingt und entspricht den Veränderungen der Vorjahre. In den Wintermonaten kommen im Schwerpunkt Menschen zu uns, die in Außenberufen tätig sind und witterungsbedingt in saisonal befristete Arbeitslosigkeit geraten.“

Hohe Stabilität

Davon abgesehen zeichne den hiesigen Arbeitsmarkt seit Jahren eine hohe Stabilität aus. Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat nochmals deutlich gesunken ist. Insgesamt gesehen bewertet Anderlik das Jahr 2016 für den Arbeitsmarkt dieser Region als ein überaus positives. Im Jahresdurchschnitt waren im vergangenen Jahr 246 Arbeitslose weniger gemeldet als 2015. Zudem lasse der hohe Bestand an gemeldeten freien Arbeitsstellen auf eine weiterhin große Einstellungsbereitschaft der Unternehmen schließen.

nn