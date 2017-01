Jana und Leopold sind die Neumarkter Neujahrskinder

Im Klinikum sind am 1. Januar zwei Babys geboren worden — In ganzen Jahr 2016 waren es 812 Geburten - vor 10 Minuten

NEUMARKT - Um exakt 3.43 Uhr war es soweit: Im Neumarkter Klinikum kam das erste Baby des neuen Jahres zur Welt.

Jana liegt in den Armen ihrer Eltern Cornelia und Thomas Bahr. Sie das erste Baby des Jahres 2017 im Neumarkter Klinikum. © Foto: Fritz Etzold



Jana liegt in den Armen ihrer Eltern Cornelia und Thomas Bahr. Sie das erste Baby des Jahres 2017 im Neumarkter Klinikum. Foto: Foto: Fritz Etzold



Jana Bahr heißt es und wog bei der Geburt 2795 Gramm und war 51 Zentimeter groß. „Sie hat es spannend gemacht, welches Geburtsjahr in ihrem Ausweis stehen wird“, sagt Mutter Cornelia. Denn bereits am 31. Dezember um vier Uhr hatten die ersten Wehen eingesetzt. Gemeinsam mit Mann Thomas wartete sie in Pölling ab, schließlich schauten sie sich noch gemeinsam das Feuerwerk an. Um halb drei Uhr schließlich ging es in die Klinik.

Auf Janas große Schwester Laura hat derweil die Großmutter aufgepasst. Doch am Nachmittag durfte die Eineinhalbjährige ihr Geschwisterchen begrüßen.

Andrea und Florian Preis aus Berching freuen sich über ihr Neujahrskind Leopold Thomas. Es kam um Punkt sieben Uhr zur Welt. © Foto: Fritz Etzold



Andrea und Florian Preis aus Berching freuen sich über ihr Neujahrskind Leopold Thomas. Es kam um Punkt sieben Uhr zur Welt. Foto: Foto: Fritz Etzold



Leopold Thomas Preis hätte eigentlich ein Christkind werden sollen. „Der errechnete Geburtstermin war der 25. Dezember“, sagt Mutter Andrea. Doch der junge Mann ließ sich eine Woche Zeit bis zum 1. Januar um sieben Uhr. Mit 57 Zentimeter Größe und 4100 Gramm Gewicht ist er ein „schwerer Junge“. Doch trotzdem ist er der Kleine. Mit Benedikt (6) und Franziska (3) hat er zwei ältere Geschwister. Sie kamen am Nachmittag aus Berching, um ihr Brüderlein zu begutachten.

Insgesamt haben im vergangenen Jahr 812 Mädchen und Jungen im Kreißsaal des Neumarkter Klinikums das Licht der Welt erblickt. Das sind 53 weniger als im Jahr 2015 mit 865 Geburten, aber etwas mehr als im Jahr 2014. Damals hatte es 800 Geburten gegeben. Der Tiefstand war 2012 mit 589 Babys.

hoe