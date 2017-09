Jazz-Pianisten und Literaten bei "Kunst im Keller"

Veranstaltungsreise in der Residenz startet am Freitag, 22. September - vor 14 Minuten

NEUMARKT - Die Veranstaltungsreihe "Kunst im Keller" (KIK) kann heuer mit einigen Überraschungen aufwarten: So gibt es zum 35-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zweimal Gäste aus Mistelbach und Neumarkt wird auch Schauplatz der Auftaktveranstaltung des "Vibraphonissimo"-Festivals der Metropolregion Nürnberg sein. Und es geht bereits die elfte Auflage des Neumarkter Jazz-Weekends über die Bühne.

Präsentierten das Programm von „Kunst im Keller“ (v. li.): Barbara Leicht und Sabine Landfried aus dem Kulturamt, Franziska Spangler aus der Stadtbibliothek und Musikschul-Chef Wolfgang Fuchs. © Foto: André De Geare



Präsentierten das Programm von „Kunst im Keller“ (v. li.): Barbara Leicht und Sabine Landfried aus dem Kulturamt, Franziska Spangler aus der Stadtbibliothek und Musikschul-Chef Wolfgang Fuchs. Foto: Foto: André De Geare



Das Programm ist etwas jazz- und lesungslastig, wie es Kulturamtsleiterin Barbara Leicht formulierte, die heuer erstmals auch für "KIK" verantwortlich zeichnet und hier in den nächsten Jahren noch etwas an den Stellschrauben drehen möchte.

Doch genauso wie Musikschul-Leiter Wolfgang Fuchs, Franziska Spangler aus der Stadtbibliothek und Kulturamts-Mitarbeiterin Sabine Landfried freut sie sich auf die "kulturellen Leckerbissen", die in den nächsten Monaten im Gewölbekeller der Residenz aufgetischt werden.

Im Mittelpunkt der musikalischen Abende steht dabei das Jazz-Weekend vom 20. bis 22. Oktober. Unter dem Motto "Jazz & Chanson" verspricht Fuchs ein dezentes, aber doch höchst interessantes Programm. Am Freitag wird es einen Hildegard-Knef-Abend mit dem Hildegard Pohl-Trio geben, am Samstag kommt mit der Wahlnürnbergerin Sabine Seide ebenfalls eine großartige Sängerin nach Neumarkt und bei der sonntäglichen Matinee gibt es Gipsy-Swing im Stile eines Django Reinhardt.

Die Neumarkter Stadtbibliothek, die vor 80 Jahren, 1937, eröffnet wurde, erinnert deshalb an die Nazi-Zeit: Unter dem Titel "Die verbrannten Dichter" liest Gerd Berghofer am 10. November aus Büchern der Autoren, deren Werke von den Nationalsozialisten in die Flammen geworfen worden waren.

Doch es gibt auch eine kabarettistisch angehauchte Lesung mit Peter Brunnert oder das ebenso unterhaltsame Programm "Hermann Hesse tanzt aus der Reihe".

Die Lieder von Ludwig Hirsch stehen im Mittelpunkt beim Auftritt von Michael Jedliçka und seiner Band aus Mistelbach (6. Oktober) und am 27. April präsentiert Cordula Nossek, die Intendantin der Internationalen Puppentheatertage in Mistelbach, mit ihren "Flying Turtles" eine "Schildkrötenliebesgeschichte.

Die Metropolregion widmet dem Sparteninstrument Vibraphon vom 19. bis 28. Januar 2018 ein eigenes Festival. Zum Auftakt kommt Matthias Goebel mit seinem neuen Projekt "Nambou" in den Residenzkeller.

Eröffnet wird "Kunst im Keller" am Freitag, 22. September, durch Kulturförderpreisträger Andreas Dombert (Gitarre) und den Jazz-Pianisten Chris Gall, am 30. September ist der Keller auch einer der Spielstätten bei der die Neumarkter Kulturnacht.

ZDer Flyer mit dem kompletten KIK-Programm liegt in der Stadt auf, mehr auf www.neumarkt.de unter dem Link Kultur, Karten im Vorverkauf in der Tourist-Info in der Rathauspassage oder unter www.neumarkt-ticket.de.

jd