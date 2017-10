Jazz-Wochenende im Neumarkter Residenzkeller

In allen Varianten: Chansons und edler Soul vom 20. bis 22. Oktober - vor 28 Minuten

NEUMARKT - Beim 11. Neumarkter Jazz-Wochenende vom 20. bis 22. Oktober im Residenzkeller soll Jazz in seiner ganzen Bandbreite dargestellt werden und eine besondere Würdigung im Konzertleben Neumarkts erfahren.

„Mademoiselle Manouche“ heißt in Wahrheit Anita Dotzauer und bringt den Gipsy-Swing der 30er und 40er Jahre auf die Bühne. © Foto: Maria Siebenhaar



„Mademoiselle Manouche“ heißt in Wahrheit Anita Dotzauer und bringt den Gipsy-Swing der 30er und 40er Jahre auf die Bühne. Foto: Foto: Maria Siebenhaar



Die Veranstaltung ist eingebunden in die Reihe "Kunst im Keller" des Neumarkter Kulturamtes und findet im Gewölbekeller der Residenz statt. Das Motto: Jazz und Chanson. Damit stellt sich die Musikrichtung in einem sinnlichen Gewand dar, mit einer melodisch-zarten, ja weiblichen Seite; zumal die Protagonisten der drei Konzerte Frauen sind.

Mit Worten gespielt

Das Jazz-Wochenende startet am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr mit einem Hildegard-Knef-Abend: Mit Hildegard Pohl an der Spitze, legt das Hildegard-Pohl-Trio aus Nürnberg die Songs der großen deutschen Film- und Chanson-Diva Hildegard Knef – unter anderem "Für mich soll’s rote Rosen regnen" – neu auf, würzt sie mit vielen bunten Jazzfarben und "spielt" im wahrsten Sinne des Wortes damit. Hilde Pohl wird von Yogo Pausch am Schlagzeug und Norbert Meyer-Venus am Bass begleitet.

Mit der Sängerin und Wahlnürnbergerin Sabine Seide geht es dann am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr weiter. "Der wilde Mohn" heißt das Programm des Feinton-Trios "Seide", das mit edelsten Jazz-, Pop- und Soul-Perlen in deutscher Sprache aufwartet.

Die Texte der Vollblut-Entertainerin sprühen vor Begeisterung für das Leben und die Liebe.

Jazz-Sängerin Hildegard Pohl wird von Yogo Pausch (l.) am Schlagzeug und Norbert Meyer-Venus am Bass begleitet. © Foto: Rudi Ott



Jazz-Sängerin Hildegard Pohl wird von Yogo Pausch (l.) am Schlagzeug und Norbert Meyer-Venus am Bass begleitet. Foto: Foto: Rudi Ott



Gemeinsam mit dem Berliner Pianisten Tino Derado und dem Cellisten Henning Sieverts (Neuer Deutscher Jazzpreis, Jazz Echo-Preisträger) webt Sabine Seide den musikalischen Schmuckstoff ihres zweiten Albums "Der wilde Mohn", das an dem Abend vorgestellt wird.

Preisgekrönter Musiker

Bei der Matinee am Sonntag, 22. Oktober, um 11 Uhr erweckt die "Combo Mademoiselle Manouche & Her Swinging Reinhardts" (Sängerin Anita Dotzauer, die beiden Gitarristen Stefan Althammer und Gerd Plechinger sowie Bassist Andreas Gerl) aus dem Raum Regensburg, die musikalische Klangwelt der 1930/40er Jahre wieder zum Leben: Ihre Musik ist stark vom Gypsy-Swing eines Django Reinhardt beeinflusst.

Doch wildert das Ensemble auch auf unkonventionelle und einzigartige Weise in den Musikstilen Blues, Swing, Latin und Bossa – eben in allem, was die "goldenen Jahre" ausmachte.

Karten für die Jazz-Konzerte in der Residenz gibt es in der Tourist-Info der Stadt Neumarkt in der Rathaus-Passage, im Sekretariat der Musikschule der Stadt Neumarkt, Pulverturmgasse 18a, sowie online unter www.neumarkt-ticket.de.

nn