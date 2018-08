Jeder Neumarkter Konstrukteur bekam eigene Rennkiste

Ferienangebot zu MINT-Themenfeldern: Fünf Jugendliche übten im bfz den Fahrzeugbau

NEUMARKT - Das Berufliche Fortbildungszentrum Neumarkt (bfz) beteiligte sich erstmals mit einem Ferienangebot am Programm der MINT-Region Landkreis Neumarkt.

Die jungen Fahrzeugbauer konnten sich bei der Herstellung ihrer Seifenkisten selbst verwirklichen und eigene Farbgebungen wählen. © F.: Richard Herold



MINT – die Abkürzung für die Themenfelder Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kam hier ganz zur praktischen Anwendung: Zu Beginn der zweiten Ferienwoche wurde das Projekt "Seifenkistenbau" gestartet. Die Kinder waren eifrig bei der Sache und bauten unter der Anleitung von Schreinermeister Richard Herold in den bfz-Werkstätten in der Regensburger Straße ihre eigenen flotten Renner zusammen. Von Montag bis Freitag nahmen zwei Mädchen und drei Jungen die Werkstatt in Beschlag.

Hier wurde geschraubt, geschliffen und die Seilzugsteuerung eingebaut. Auch eine Bremse durfte nicht fehlen. Zum Schluss lackierten die Teilnehmer ihre Fahrzeuge nach ihren individuellen Vorstellungen. Von Ferrari-Rot bis zum klassischen Weiß leuchteten die Fahrzeuge in der Holzwerkstatt. Joachim Simbeck, Leiter des bfz Neumarkt, spendierte die Seifenkisten, so dass jedes Kind seine Rennkiste am Freitag mit nach Hause nehmen konnte. Zum Abschluss wurden die Seifenkisten in und auf dem Gelände des bfz Neumarkt ausprobiert und eingefahren.

Nachdem die Kinder den ganzen Tag in der Werkstatt verbrachten, wurden sie in der Frühstücks- und Mittagspause über die Küche des bfz gut versorgt. An einem Tag bekamen sie zudem die Gelegenheit, selbst in der Schulküche zu werkeln. Köchin Barbara Dirrigl zeigte und erklärte geduldig die Arbeitsschritte. Die selbst gemachte Pizza und das Eis waren die Highlights und auch schnell verspeist.

Angebote für weitere Aktivitäten sind auf der Homepage der MINT-Region Landkreis Neumarkt unter www.mintregion-neumarkt.de zu finden und werden laufend neu eingestellt (may-lazarus@reginagmbh.de oder = (0 91 81) 50 92 90.

nn