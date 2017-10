Jetzt gegen Grippe impfen

Eine Erkrankung an Influenza lässt sich vermeiden

NEUMARKT - Sinkende Temperaturen und kahle Bäume gehören ebenso zum Spätherbst wie die alljährliche Grippewelle. Zumindest die Influenza könnte man mit einer Impfung vermeiden. Wir haben mit Dr. Werner Richter vom Gesundheitsamt über die Impfung und andere Möglichkeiten, sich zu schützen, geredet.

Dr. Werner Richter empfiehlt die Grippeimpfung. © Foto: De Geare



Wer sollte sich impfen lassen?

Dr. Werner Richter: Grundsätzlich sollte sich jeder impfen lassen. Besonders wichtig wäre es bei Menschen, die beruflich viel mit anderen Personen zu tun haben und für Senioren, da deren Immunsystem nicht mehr so stark ist. Eine weitere wichtige Gruppe ist medizinisches Personal. Sie haben viel mit bereits erkrankten Menschen zu tun und könnten bei eigener Infizierung die Krankheit an weitere Personen übertragen.

Wie kann man sich sonst schützen?

Dr. Richter: Ernährung kann viel ausmachen. Obst und Gemüse sind dabei immer ratsam. Vor allem Vitamin C ist für die Stärkung des Immunsystems wichtig. Das ist in Zitronen, Orangen, aber auch in roter Paprika reichlich vorhanden. Eine weitere Möglichkeit wäre regelmäßiges Saunieren. Für einen echten Effekt müsste man es aber zwei- bis dreimal die Woche machen.

Nehmen die Menschen das Angebot zur Vorsorge an?

Dr. Richter: Senioren sind da sehr vorbildlich und lassen sich in großer Zahl impfen. Verwunderlich ist, dass ausgerechnet oft medizinisches Personal sich nicht impfen lässt. Obwohl sie eine Verantwortung gegenüber sich und den Patienten haben. Das hat viele Erkrankungen von Personal in Arztpraxen und Krankenhäusern zur Folge. Wer sich schützen will, kann sich an Haus- und Betriebsärzte wenden. Die Impfung übernimmt die Krankenkasse.

Int.: fle