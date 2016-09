Jetzt ist es amtlich: Kago-Schloss wechselt Besitzer

POSTBAUER-HENG - Vor etwas mehr als zwei Wochen hat ein Investor das Kago-Schloss in Postbauer-Heng für fünf Millionen Euro ersteigert. Am Mittwoch lief die Frist für Widersprüche gegen das Gebot ab.

Das sogenannte Kago-Schloss in Postbauer-Heng wechselt nun definitiv den Eigentümer. © Armin Weigel/dpa



Bis wenige Stunden vor Ablauf der obligatorischen Widerspruchsfrist seien beim Vollstreckungsgericht am Amtsgericht Nürnberg keine Einwände eingegangen, teilte die Justizpressestelle des Oberlandesgerichts Nürnberg mit. Am 30. August, als das Schloss im zweiten Anlauf zwangsversteigert wurde, hatten bereits die Gläubiger das Mindestgebot des Münchner Investors Sveta Todorovic akzeptiert (wir berichteten).

Der geschäftsführende Gesellschafter einer Immobilienfirma hat auch schon Kontakt mit dem Bürgermeister von Postbauer-Heng aufgenommen. „Wenn er demnächst wieder in der Nähe ist, will er vorbeikommen“, sagt Horst Kratzer. Den Bebauungsplan von 2006 hat er schon nach München geschickt: „Damit der neue Eigentümer gleich weiß, was dort derzeit baulich möglich ist.“ Pläne für die zukünftige Nutzung sind Kratzer bisher nicht bekannt. Sein Eindruck: „Er hat keine große Eile.“

