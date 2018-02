Jodelkaiser Josef hält in Neumarkt Hof

Auf Einladung des EBW zum Jodelseminar angereist - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Jodelkaiser zu Gast in Neumarkt: Auf Einladung des Evangelischen Bildungswerkes ist Josef Ecker heute in der Jurastadt; im Klostersaal neben dem evangelischen Dekanatszentrum jodelt er mit 50 Neumarktern in den höchsten Tönen.

Jodelkaiser Josef Ecker beim Üben mit seinen Neumarkter Jodel-Fans. Foto: Wolfgang Fellner



"Alpara, Alpara ho", schallt es durch den Saal, rund 50 Männer und Frauen jeglichen Alters üben den "Alparer", die Begrüßung beim Aufsteigen im Gebirge, um die Gebirgsgeister gnädig zu stimmen, dass es keinen Steinschlag oder Wetterunbilden gibt.

Mit Lockerungs- und Dehnungsübungen hatte Ecker die Teilnehmer locker gemacht, mit flotten Sprüchen löst er die Spannung, denn nur wer vergnügt ist, sagt er, kann auch jodeln. Auch er selbst muss gut drauf sein, sagt er, Witzchen reisen, lustig sein, nur dann lernt man das Jodeln.

Der Ehrlichkeit halber muss man ergänzen, dass viele Chorsängerinnen den Weg zum Jodelseminar gefunden haben. "Weil ich das auch können möchte", sagt eine, "das interessiert mich einfach", eine andere. Mit einer ausgebildeten Stimme lassen sich die Jodler leichter anstimmen und so geht es zügig und zackig voran, greift Josef Ecker nach wenigen Aufwärm-Übungen zur Steierischen und begleitet den Chor.

Bald kommt es zur Trennung nach Hühnern, Hennen und Hähnen - "Alt, Tenor und Bass gibts beim Jodeln nicht", sagt Ecker unter dem Gelächter der Teilnehmer, und zünftig geht es weiter mit dem Eichberger Jodler oder "Hätt i di".

Jodeln, erklärt Josef Ecker, sei nicht nur Musik, sondern etwas fürs ganze Leben. Selbst in der Partnerschaft hilft es weiter, sagt er Richtung Frauen: "Stellen sie sich vor, sie streiten sich mit ihrem Mann - und plötzlich jodeln sie ihn an, da ist jeder Streit vorbei."

Wobei wir bei Loriot sind und seinem Jodeldiplom, das die Teilnehmer ebenfalls erhielten. Wie heißt es in dem Sketch des Altmeisters so schön: "Da hab ich was in der Hand... und ich habe als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe."

