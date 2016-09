Jodelwahnsinn und gänsehaut-schöne Filmmusik im Freystädter Spitalstadel

Von Akkordeon bis zeitlose Rockklassiker: Der Freystädter Spitalstadl wartet mit einem vielfältigen Programm auf - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Die Freunde der Kulturveranstaltungen im Spitalstadl dürfen sich freuen: Im kommenden Herbst und Winter werden sie wieder mit einem bunten Programm verwöhnt.

Bürgermeister Alexander Dorr (v.li.), Spitalstadl-Gastronomin Christa Hofbeck-Paulus und Sachbearbeiterin Anja Gilch von der Stadtverwaltung stellten das Herbstprogramm für den Spitalstadl vor. © Foto: Anne Schöll



Bürgermeister Alexander Dorr (v.li.), Spitalstadl-Gastronomin Christa Hofbeck-Paulus und Sachbearbeiterin Anja Gilch von der Stadtverwaltung stellten das Herbstprogramm für den Spitalstadl vor. Foto: Foto: Anne Schöll



Den Anfang macht Martina Eisenreich, die viele bereits bei ihrem ersten Auftritt hier erlebt haben. Diesmal bringt sie am Samstag, 24. September, den Akkordeonisten der Formation „Quadro Nuevo“, Andreas Hinterseher, mit.

Sie versprechen gänsehaut-schöne Filmmusiken und wundervolle Klanglandschaften in phantastisch-feurigen Reiseerzählungen. Als Gast dabei: Wolfgang Lohmeier am internationalen, großen, blauen Reiseschlagwerk. Zwei Wochen später, am Samstag, 8. Oktober, darf man sich auf „Giftwood“ und seinen Forest Rock freuen. Im „Giftwood Forest“ in Kanada kamen Mike Kolb und Jörg Szameitat zur Erkenntnis, dass sie die Band Giftwood gründen mussten und werden nun unterstützt von Bassist Wutschgo, Schlagzeuger Wolfgang März und Percussionist Moritz Pompl.

Ihre Eigenkompositionen bezeichnen sie als melodiös und lyrisch, stets tiefgründig. Feurig geht es zu mit den „Tram des Balkans“ aus Frankreich am Samstag, 29. Oktober. Die fünf Musiker aus Lyon legen ein atemberaubendes Tempo vor auf ihrer bunten Reise quer durch Irland, Russland, Schottland, Frankreich oder Rumänien.

Nirvana bis Radiohead

Das Duo „Le Bang Bang“, das am Samstag, 11. November, gastiert, ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Knaller. Die Stimme von Stefanie Boltz und ihr Partner, Bassist Sven Faller, genügen, um die Wucht und epische Breite von Nirvana oder Radiohead ebenso mühelos wie die knisternden Zwischentöne der Musik von Michele Legrand oder Billie Holiday zu meistern.

Weihnachtlich wird es am Sonntag, 27. November, bei der Adventlesung, die bereits um 19 Uhr beginnt. Die Zeit für die „Wärme des Winters“ ist gekommen mit den altbekannten Protagonisten Alexandra Brisotto, Stefan Schletterer und Ralf Christofori.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, bricht der „Bairisch Diatonische Jodelwahnsinn“ aus. Der Name ist Programm des Trios mit hintergründigen Texten, mal schonungslos kritisch, mal mit viel Humor und Augenzwinkern.

Schon zum dritten Mal treten am Samstag, 14. Januar, „Zydeco Annie & Swamp Cat“ in Freystadt auf, die es bisher immer geschafft haben, ihre Zuhörer mitzureißen mit ihrer Musik voll purer Lebensfreude und Leidenschaft. Bei der „d’Housemusi“ am Samstag, 18. Februar, spricht der Bandname für sich. Sie warten mit rockigen Nummern, chilligem Reggae, ruhigen Songs oder experimenteller Volksmusik auf.

Österreichischen Schmäh und präzise Alltagsbeobachtungen haben Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid aus dem Nachbarland am Samstag, 4. März, mit dabei. Man darf sich auf Eigenversionen von Klassikern der Popmusik im Dialekt freuen. Am Sonntag, 12. März, sind die Jüngsten angesprochen. Um 15 Uhr spielt das Theater Fritz und Freunde „Urmel auf dem Eis“.

Zeit für etwas Neues“

„Es war Zeit für etwas Neues“, sagt Gudrun Mittermeier, die mit ihrer Band am Samstag, 25. März, wieder in den Spitalstadl kommt. Englische Songs sind diesmal passé zu Gunsten des bayerischen Dialekts. Fans irischer Folkmusik kommen am Samstag, 8. April, mit den „Teetotallers“ auf ihre Kosten. Jings, Reels, Polkas, Trinklieder, Balladen und amüsante Geschichten bringt das Quintett aus dem Raum Neumarkt mit.

Den Schlusspunkt setzt diesmal die „Quetschwork Family“ am 22. April mit Kontrabass, Knopfharmonika, Flöte und Gitarre. Sie offerieren witzige Texte aus dem Alltag im österreichischen Mostviertl und beschwingte Musik, die ins Ohr geht.

Beginn der Abende, wenn nicht extra erwähnt, ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Dazu bietet Spitalstadl-Gastronomin ein leckeres Essen vor dem Konzert ab 17 Uhr an. Reservierungen sind erwünscht unter * (0 91 79) 95 91 7, Café Beck. Hier sind auch Karten im Vorverkauf erhältlich, ebenso bei der Stadt Freystadt, * (091 79) 94 90 12 oder online unter www.spitalstadl.freystadt.de.

ANNE SCHÖLL