Johann Georg Gloßner entzündet ein Wolfmahnfeuer

Weidetierhalter und Landwirte sind in Sorge — Abhilfe durch Erziehung? - vor 1 Stunde

BERCHING/ERASBACH - Wölfe haben hierzulande einen hohen Schutzstatus. Nicht allein das deutsche Recht schützt die Tiere, auch auf europäischer und internationaler Ebene genießt der Wolf besonderen Schutz, der Deutschland sogar zur Fürsorge verpflichtet. Schäfer und Landwirte befürchten, dass die Population dieses Raubtiers überhandnimmt und ihre Tiere in Gefahr sind.

Zu einem Wolfmahnfeuer bei Erasbach hat der Schäfer Johann Georg Gloßner (3.v.li.) geladen. Ihn und viele Weidetierhalter treibt die Sorge vor einem Erstarken der Wolfspopulation auch in unserer Region um. © Foto: Anton Karg



Zu einem Wolfmahnfeuer bei Erasbach hat der Schäfer Johann Georg Gloßner (3.v.li.) geladen. Ihn und viele Weidetierhalter treibt die Sorge vor einem Erstarken der Wolfspopulation auch in unserer Region um. Foto: Foto: Anton Karg



Auf einer Wiese nahe Erasbach hat der Neumarkter Gastronom und Schäfer Johann Georg Gloßner zu einem "Wolfmahnfeuer" geladen, zu dem nahezu 50 Fachleute kamen, darunter Josef Grasegger aus Garmisch, Vorsitzender des Landesverbands bayerischer Schafhalter, Sigrid Schindler vom Bund Naturschutz und weitere Vertreten von Organisationen wie "Weidetierhalter Deutschland", Schäfer und Besitzer von Weiderindern.

Bilderstrecke zum Thema NN-Forum: "Miteinander von Mensch und Wolf ist möglich" Beim NN-Forum "Bald auch im Nürnberger Reichswald - wer hat Angst vorm bösen Wolf?" diskutierten die Podiumsgäste meist sachlich und differenziert. Dass das Thema Wolf die Menschen umtreibt, zeigte der Abend jedoch ebenfalls. Die Debatte fiel an mancher Stelle sehr emotional aus.



Für Gloßner ist der Wolf schon nahe an die Region herangerückt. Das betreffe nicht nur Norddeutschland. "Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen weisen bereits heute absolut und im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte die höchsten Wolfsdichten weltweit auf", eine Info der Weidetierhalter Deutschland. Auch ganz in der Nähe wie in Hohenfels und im mittelfränkischen Kammerstein seien Wölfe gesichtet worden. Es sei nicht möglich, Schafe oder Rinder mit vertretbarem finanziellem Aufwand vor dem Raubtier zu schützen. Schutzzäune seien sehr teuer, Herdenschutzhunde gegen Wölfe nahezu machtlos. Die Weidetierhaltung stehe bereits ohne den Wolf unter erheblichem wirtschaftlichem Druck.

In Schweden würde eine bestimmte Anzahl Wölfe zum Abschuss freigegeben. Laut Gloßner kein ideales Vorbild, er findet, man solle Wölfe nicht abschießen, sondern "erziehen": dass sie Respekt vor den Menschen haben und nicht mehr ohne Scheu durch Dörfer streunen. Der Wolf solle sich in die Wälder zurückziehen. Dort könne man ihn mit toten Tieren füttern, so dass er nicht hungern müsse — Hunger fördert den Jagdtrieb.

Der leidenschaftliche Schäfer sieht Politik in der Pflicht; Umweltschützer sollten sich etwas zurücknehmen, meint er. Speziell der NABU lege einen Überschwang an Willkommensgefühlen an den Tag und treibe sogar mit dem Wolf ein florierendes Geschäftsmodell mit Spendenaufrufen oder Wolfspatenschaften — das ist Gloßner ein Dorn im Auge. A. KARG