Jonas Wittmann ist die Nummer eins

Tischtennis: BSC-Talent siegt bei Bezirksranglistenturnier — 36 Starter in Berching - 16.03.2017 18:04 Uhr

NEUMARKT - Das Woffenbacher Tischtennistalent Jonas Wittmann hat die Jungen-Konkurrenz beim 1. Bezirksranglistenturnier in Kümmersbruck gewonnen und ist damit beim Landesbereichsranglistenturnier Nord dabei.

Jonas Wittmann (BSC Woffenbach) musste in der Endrunde zwar eine Niederlage hinnehmen, dennoch reichte es für ihn zu Platz eins. © Foto: Scheibl



Allerdings blieb auch Jonas Wittmann nicht ungeschlagen. Den Nachwuchsspieler des BSC Woffenbach erwischte es in der Endrunde, als er dem späteren Vierten Patrick Neiswirth (Hahnbach) zum 3:1 gratulieren musste. Am Ende gewann er aber vor Nils Baier (Schnaittenbach) und Gregor Gramm (Neutraubling). Bei den Mädchen musste sich Magdalena Leidl (TSV Berching) mit dem vierten Rang begnügen.

Über eine klare Steigerung der Teilnehmerzahl freute sich Kreisjugendwart Maximilian Ochsenkühn beim 2. Tischtennis-Kreisranglistenturnier der Jugend und Schüler in Berching. 36 Mädchen und Jungen bewarben sich um die Starterplätze auf Bezirksebene, über 60 Prozent mehr gegenüber 2016.

Gleich in drei Mädchenkonkurrenzen setzte sich der TSV Berching durch und wurde damit für seine gute Nachwuchsarbeit belohnt. Zwei Siegerplätze gingen an den ASV Neumarkt, während sich der FSV Berngau, der BSC Woffenbach und der FC Deining je einmal in die Siegerliste eintrugen.

Die Platzierungen des Kreisranglistenturniers:

Mädchen: 1. Maria Kreußel (TSV Berching), 2. Annika Feierler (DJK Pilsach). Schülerinnen A: 1. Vera März (FSV Berngau), 2. Carolin Preißl (FC Deining), 3. Anna Landenberger (DJK Pilsach). Schülerinnen B: 1. Amelie Geiler (TSV Berching), 2. Leonie Queißer (TSV Berching), 3. Hanna Brandmüller (TSV Berching), 4. Nina Feierler (DJK Pilsach). Schülerinnen C: 1. Anna Geiler (TSV Berching), 2. Laura Geiler (TSV Berching). Jungen: 1. Moritz Meier (ASV Neumarkt), 2. Nicolas Petritzky (ASV Neumarkt), 3. Daniel Söllner (SV Breitenbrunn), 4. Andreas Simon (TSV Berching). Schüler A: 1. Fabian Macher (BSC Woffenbach), 2. Markus Baumann (ASV Neumarkt), 3. Finn Oelkers (DJK Pilsach), 4. Jonas Distler (FC Deining). Schüler B: 1. Cedric Einenkel (FC Deining), 2. Hannes Rupp (BSC Woffenbach), 3. Marco Drössler (FC Deining), 4. Moritz Braun (FSV Berngau). Schüler C: 1. Adrian Gerner (ASV Neumarkt).

nn/ges