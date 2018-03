Josefs, Josefinen, Sepps und Beppos feierten gemeinsam

POSTBAUER-HENG - Bis 1968 war der Namenstag des heiligen Josef in Bayern ein gesetzlicher Feiertag. Dass dies längst nicht mehr der Fall ist, ist dem Obst- und Gartenbauverein Heng wurst: Seit 1989 veranstaltet er seine Josefi-Feier Jahr für Jahr – und auch am Montag wurde wieder einmal an den Schutzpatron gedacht.

Viele waren der Einladung zur Josefi-Feier des Obst- und Gartenbauvereins Heng gefolgt. © Resi Heilmann



Er soll schützend die Hand über Familien, Handwerker und insbesondere Zimmerleute halten: der heilige Josef. Ihm zu Ehren war der Henger Dorfstadl gut besucht: Der Vereinsvorsitzende, Johann Niebler, konnte viele Besucher begrüßen.

All jene, die an diesem Montag Namenstag hatten, erhielten von Niebler ein kleines Präsent. Denn früher waren die Namenstage generell bedeutsamer als die Geburtstage. Bei der jüngsten Josefi-Feier in Heng sorgten Christine Schneider (Akkordeon) und Siegfried Klein (Gitarre, Tenorhorn) für Musik. Dazwischen sorgte Barbara Bleisteiner mit lustigen Geschichten und deftigen Sprüchen für Lacher.

Resi Heilmann