JU kritisiert: ,Stadt Neumarkt ist zu langsam‘

OB Thumann weist Vorwurf zurück: So viele Genehmigungen wie nie - vor 37 Minuten

NEUMARKT - Die Junge Union kritisiert zum wiederholten Male die aus ihrer Sicht nicht zufriedenstellende Grundstücks- und Wohnungssituation in der Stadt Neumarkt. OB Thomas Thumann widerspricht. Mit mehr als 240 reinen Bauanträgen sei heuer ein neuer Höchststand erreicht worden.

Die Stadt-JU hat das Betriebsgelände der Firma J. Pröpster besichtigt. Zuerst gab Johann Pröpster senior interessante Einblicke in die Unternehmensgeschichte und berichtete von der engen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik mit damaligen Stadtoberhäuptern, die er heutzutage vermisse. Johann Pröpster junior stellte die aktuellen Geschäftsfelder und die Unternehmensstruktur dar. Zum anschließenden Gespräch in den Präsentationsräumlichkeiten der Firma Pröpster hatte die JU den Bürgermeister der Gemeinde Sengenthal, Werner Brandenburger, zu Gast.

„Wir haben mit Werner Brandenburger einen der Bürgermeister aus dem Landkreis bei uns, der versteht, wie wichtig es ist, sowohl Wohn- als auch Gewerbebau voranzutreiben“, so der JU-Ortsvorsitzende Marco Gmelch. Es sei aus erster Hand deutlich geworden, dass in anderen Gemeinden vorläufige Genehmigungen für Gewerbe- und Wohnbau bereits nach wenigen Wochen und in Ausnahmefällen in wenigen Tagen ausgesprochen wurden und werden. In Neumarkt könne dies bisweilen über zwölf Monate dauern. „Wenn die Stadt bauwilligen Unternehmern und Familien schon selbst keine Grundstücke anbieten kann, müssen doch wenigstens die Baugenehmigungsanträge derjenigen bearbeitet werden, die bereits ein Grundstück haben“, meinte der stellvertretende JU-Vorsitzende Martin Willjung.

Staunen bei der Stadt

Bei der Stadt Neumarkt zeigt man sich erstaunt über die Kritik. „Die JU stützt sich dabei anscheinend auf nicht hinterfragte Parolen, Stammtischaussagen oder ähnliche Phrasen“, vermutet Oberbürgermeister Thomas Thumann. Die Bearbeitung von vollständigen Bauanträgen für den Wohnbau bei der Stadt dauere zwei bis drei Wochen. Verzögerungen bei der Bewilligung von Bauanträgen ergeben sich aber dort, wo Unterlagen des Bauherrn fehlen oder fehlerhafte beziehungsweise ungenügende Angaben im Antrag stehen.

Auch im Hinblick zu der von der JU geäußerten Kritik an der angeblichen „Grundstücksnot“ in Neumarkt beruhten die polemischen Aussagen nicht auf Realitäten. „Über die Jahre und auch zuletzt hat die Stadt wiederholt Grundstücke erworben und sie, wenn wir genügend Flächen zusammen hatten, umgehend als Wohnbau- oder Gewerbegebiete ausgewiesen“, meint OB Thumann. Für 2016 werde die Stadt heuer mit mehr als 240 reinen Bauanträgen einen neuen Höchststand erreichen. Aus den bewilligten Bauanträgen resultieren geschätzte Investitionen von über 140 Millionen Euro in der Stadt.

hoe