Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Paula Print reist um die Welt Ab sofort darf abgestimmt werden: Welches der folgenden Bilder gefällt Euch am Besten? Verteilt Schulnoten von 1 bis 6 und kürt die Sieger - oder schickt uns weitere Bilder von Zeitungsente Paula Print im Urlaub. Welche Städte und Länder folgen als nächstes? Nehmt sie mit auf Reise und schickt uns Eure Fotos (mit ein paar Infos dazu)! Paula Print gibt es für 3 bis 5 Euro (je nach Größe) in der NN-Geschäftstelle, Mühlstraße 5 in Neumarkt, zu kaufen: montags 7.30- 17 Uhr, dienstags bis donnerstags 7.30-17.30 Uhr und freitags 7.30-16 Uhr.

Architektouren: Leistungsschau bayerischer Architektur Jedes Jahr sind die "Architektouren" eine Leistungsschau bayerischer Architektur. Auch in und um Neumarkt hatte die Jury wieder einige eindrucksvolle Objekte gefunden.

Spaß mit Schaum: Dietfurter Tuning-Treffen sorgt für staunende Blicke Ausfahrt für ihre "Babys": Am Sonntag traf sich Frankens Tuning-Szene auf einem Privatgelände in Dietfurt. PS, Lack wie geleckt und jede Menge Schaum sorgten für staunende Blicke. Bereits im Vorfeld kündigten die Veranstalter an: "Es sind Go-Go-Girls am Start" - sie wurden für ein Fotoshooting engagiert.