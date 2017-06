Jubiläumsmaß zum Festauftakt in Freystadt für fünf Euro

In Freystadt wird ab 15. Juni zum 50. Mal Volksfest gefeiert — Bonbonkanone spuckt Freifahrtchips für Jugend

FREYSTADT - Mit der traditionellen Bierprobe hat der Countdown für das Freystädter Volksfest, das vom Donnerstag, 15. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, stattfindet, begonnen. Weil es sich zum 50. Mal jährt und damit ein Jubiläumsvolksfest ist, dürfen sich die Besucher auf einige zusätzliche Höhepunkte freuen.

Bierprobe fürs Freystädter Volksfest: Marlies Bernreuther (mi), die Besitzerin der Pyraser Landbrauerei, freut sich mit den Bürgermeistern der Stadt Freystadt, Festwirt Christian Schlögl und Schaustellerin Sandra Bruckner auf ein schönes Jubiläumsvolksfest. © Foto: Anne Schöll



Das erste Highlight ist der Jubiläumsabend am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr, zu dem die Band "Klostergold" zünftig aufspielt. Zu jeder Maß gibt es ein Freilos für tolle Gewinne. Als erste Preise sind 500 Euro, 200 Euro und 75 Euro in bar ausgesetzt, zusätzlich winken schöne Sachpreise. Zum Geburtstag wird die Maß Bier an diesem Abend zum Jubiläumspreis von fünf Euro serviert. An den Fahrgeschäften werden auf alle Fahrten 50 Prozent Ermäßigung gewährt. Eine weitere gute Nachricht: Die Preise für die Maß im übrigen Zeitraum des Volksfestes bleibt mit 6,90 Euro auf dem Vorjahresniveau.

Ebenfalls am Samstag sind alle Bürger eingeladen, sich ab 11 Uhr beim "Tag der Elektromobilität" auf dem Marktplatz zu informierten. Dazu wird eine Ausstellung aufgebaut. Im Angebot sind Probefahrten mit E-Autos, ein Gewinnspiel und Gespräche mit Fachleuten bis 18 Uhr. Am Sonntagnachmittag darf man sich auf einen prächtigen Gauschützenzug freuen, der mit etwa 60 Gruppen um 14 Uhr auf dem Marktplatz startet. Nach dem Fahneneinzug ins Zelt werden die Gau- und Bundesschützenkönige prämiert und die Volksfest-Jubiläumsscheibe an den Gewinner überreicht.

Langjährige Mitstreiter

Die Landbrauerei aus dem mittelfränkischen Dorf Pyras liefert nun schon zum 13. Mal das Volksfestbier, stellte Bürgermeister Alexander Dorr vor der Bierprobe fest, zu der die Pyraser Landbrauerei in ihre Betriebsräume nach Pyras eingeladen hatte. Weiter zählte er auf, schon im 16. Jahr könne man Christian Schlögl als Festwirt willkommen heißen und 50 Jahre die Schaustellerfamilie Bruckner mit ihren Fahr- und Vergnügungsgeschäften. Neben Inhaberin Sandra Bruckner hieß Dorr Landrat Willibald Gailler und viel Lokalprominenz willkommen.

Brauereiinhaberin Marlies Bernreuther von der Brauerei Pyraser begrüßte die Freystädter und lobte die gute Zusammenarbeit. Gut aufgelegt gab sie den Startschuss und Bürgermeister Alexander Dorr stach ein Faß süffiges Volksfestgebräu an, das anschließend mit einer deftigen Brotzeit ausgiebig verkostet worden ist.

Das Volksfest selbst beginnt am Fronleichnamstag um 14 Uhr mit dem obligatorischen Standkonzert am Rathaus. Dazu wird Freibier, spendiert von der Brauerei, ausgeschenkt. Zu hören sein werden die Stadtkapelle Freystadt sowie die Blaskapellen Thannhausen und Meckenhausen. Nach einem farbenprächtigen Auszug mit dem Pferdegespann der Brauerei und vielen Vereinen und Gruppen sticht der Bürgermeister im Festzelt das erste Faß an. Für schmissige Blasmusik an diesem Nachmittag sorgt die Stadtkapelle Freystadt. Abends wird der Volksfestauftakt mit der Band "Öha" gefeiert.

Zum Tag der Vereine und Betriebe sind die Gipfelstürmer um Frontmann Jörg Bauer für die Volksfestgaudi verantwortlich. Im Rahmen des Jubiläumssamstages findet wieder der Kinder- und Seniorennachmittag ab 15 Uhr statt. Die zu einem halben Hähnchen und einer Maß Bier eingeladenen älteren Mitbürger ab 65 Jahren werden von der Blaskapelle Thannhausen im Festzelt bestens unterhalten. Die Kinder dürfen sich draußen bei Geschicklichkeitsspielen austoben und erhalten Chips für Freifahrten in den Fahrgeschäften. Für alle anderen Besucher gelten ermäßigte Fahrpreise bis 18 Uhr.

Nach dem Lauf gibts Essen

Die Leichtathletikabteilung wird am Sonntag, ab 9.15 Uhr den Freystädter Volksfestlauf auf dem Marktplatz ausrichten. Nach dem Lauf wird im Festzelt das Mittagessen ab 11.30 Uhr serviert und die Sieger des Volksfestlaufes ausgezeichnet. Nachmittags ist das Zelt Treffpunkt für die Schützen des Schützengaus Altdorf-Neumarkt-Beilngries. Zum Festausklang spielt die Blaskapelle Jahrsdorf in bewährter Weise auf.

An allen Tagen wird um 17 Uhr die Bonbonkanone Freifahrtchips unter das junge Volk blasen.

ANNE SCHÖLL