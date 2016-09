Jugend blickt in den tiefen Weltraum

NEUMARKT - Am Vortag des Kinderbürgerfestes in Neumarkt findet der erste Jugendtag der Sternwarte statt, und zwar am Samstag, 10. September.

Am 10. September sind in der Neumarkter Sternwarte besonders die Kinder am Zug. © Mandel



An diesem Tag wird die Jugend die Sternwarte unter ihre Fittiche nehmen. Ziel des Jugendtages wird es sein, dass die Jugendlichen selbst die astronomische Beobachtung und Führung übernehmen, inklusive der Führung durch das Gebäude und Erklärung der Teleskope und optischen Geräte. Die erwachsenen Mitglieder werden sich, soweit wie möglich, zurückhalten.

Am Jugendtag ab 16 Uhr ist folgendes geplant: Sonnenbeobachtung durch das C 8 (Weißlichtfilter), Kuppelteleskop; Beobachtung der Planeten Venus, Mars und Saturn am Tag- und Nachthimmel; die Beobachtung des aufgehenden Mondes ist im Veranstaltungszeitraum immer möglich (Mondaufgang: 15.29 Uhr MEZ, Monduntergang: 0.43 Uhr am Folgetag).

Bei Sonnenuntergang werden die Teleskope auf die Nachtbeobachtung umgerüstet. Außerdem ist eine Planeten-, Galaxien- und Deep-Space-Beobachtung geplant. Zudem werden Sternbilder mit Laserpointer/Taschenlampe erklärt.

Weitere Informationen: Seite der Astrojugend unter www.sternwarte-neumarkt.de.

