Jugend der FFW Schwarzach zeigt sich emsig

Der Nachwuchs übte 15 Mal im vergangenen Jahr - 17.03.2017 20:57 Uhr

PYRBAUM/SCHWARZACH - Sechs Einsätze weist die Arbeitsbilanz der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzach im abgelaufenen Jahr auf, darunter die Beseitigung von zwei Ölspuren und Verkehrsabsicherungen.

Weiter informierte Kommandant Gerhard Lutter bei der Jahresversammlung, dass man an einer Großübung in Rengersricht teilgenommen und sechs Übungen im Löschaufbau und technischer Hilfeleistung sowie zwei Sprechfunkübungen abgehalten habe. Fünf Kameraden haben sich einer Truppmannausbildung unterzogen. Außerdem habe man die 26 Hydranten im Ortsbereich instand gehalten. Derzeit hat die Schwarzacher Wehr 49 Aktive, darunter sechs Jungfeuerwehrleute.

Lutter bedankte sich bei seinem Stellvertreter Willi Utz, den Gruppenführern Markus Nuber und Roland Lutter, den Jugendwarten Kevin Heinel und Alexander Richter sowie Gerätewart Christian Nuber, die als Verantwortliche den Feuerwehrbetrieb am Laufen halten. In diesem Jahr will man eine Leistungsprüfung in der Sparte Löschaufbau absolvieren und an Festzügen in Oberwiesenacker, Velburg und Seligenporten sowie wieder an kirchlichen Festen teilnehmen.

Sehr erfreut zeigte sich Lutter über das Engagement seiner Jugendwarte. Kevin Heinel wird sich einem Gruppenführerlehrgang und Alexander Richter einer Jugendwartfortbildung unterziehen. Im letzten Jahr hat die Jugendgruppe 15 Übungen veranstaltet. Vier Jugendliche haben die Leistungsprüfung "Jugendspange" abgelegt.

Vorsitzender Peter Fiegl erklärte, das Sommerfest mit Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeuges und des Spielplatzes beim Feuerwehrhaus seien der Höhepunkt im letzten Jahr gewesen. In diesem Jahr habe bereits ein Motorsägekurs stattgefunden, der gut besucht war. Außerdem habe man die Räume des Feuerwehrhauses in Zusammenarbeit mit dem TSV Schwarzach und dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein frisch gestrichen. Ansonsten sei wieder ein Sommerfest, ein Weinfest und ein Schafkopfrennen geplant.

Kassier Markus Nuber gab einen Einblick in die Vereinsfinanzen und erläuterte, zum neuen Fahrzeug habe man 4200 Euro dazugezahlt. Bürgermeister Guido Belzl bedankte sich bei der Wehr für ihr Engagement und freute sich, dass das neue Fahrzeug auch von der Jugend genutzt wird. Zu der beantragten Akustikdecke im Schulungsraum sagte Belzl, dieser Antrag werde in den Haushalt aufgenommen und im April eine Entscheidung getroffen. Einstimmig wurde schließlich noch Tobias Bauernfeind zum neuen Kassenprüfer bestimmt als Nachfolger für den verstorbenen Bernhard Gerngroß.

ANNE SCHÖLL