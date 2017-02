.Was man alles über Gummibärchen wissen muß erforschten Luana Dallhammer, Norah Ehrenberger (Foto) und Anina Englert. So kamen sie zum Beispiel darauf, dass ein Gummibärchen einen Widerstand von 10 Mega-Ohm hat. Was Passiert wen man ein Gummibärchen in Essig legt oder in Zuckerwasser? Das im Essig löst sich auf und das im Zuckerwasser wird größer, verliert aber seine Farbe. Und wie viel Gewicht hält eine Gummischlange aus bevor sie reißt. © Michael Müller