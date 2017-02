„Jugend forscht“: Junge Tüftler zeigen ihre Projekte

Regionalwettbewerb in Neumarkt mit Azubis aus der Region - vor 0 Minuten

NEUMARKT - Die Anziehungskraft von „Jugend forscht“ ist ungebrochen: Zum Regionalentscheid für die Oberpfalz, der am 16./ 17. Februar in Neumarkt stattfindet, haben sich 169 junge Leute mit insgesamt 87 Projekten angemeldet – darunter Azubis der Firmen Pfleiderer und Europoles.

Johannes Meier aus Berngau holte im Vorjahr den zweiten Platz auf Bundesebene mit seiner "Measure Saw". © Edgar Pfrogner



Johannes Meier aus Berngau holte im Vorjahr den zweiten Platz auf Bundesebene mit seiner "Measure Saw". Foto: Edgar Pfrogner



Das sind ähnlich viele wie im Rekordjahr 2016. Darüber freut sich besonders Brigitte Frauenknecht, Patenbeauftragte von „Jugend forscht“ und Personalleiterin bei Pfleiderer.

Der Holzwerkstoffhersteller organisiert seit 1996 gemeinsam mit dem Ostendorfer Gymnasium den Regionalentscheid für die Oberpfalz: „Unser Ziel ist es, mit ,Jugend forscht‘ mehr junge Leute für das Forschen und Experimentieren zu begeistern. Und die wiederholt hohen Teilnehmerzahlen sprechen dafür, dass uns das gelingt“, sagt Frauenknecht.

Die meisten Nachwuchstüftler kommen diesmal aus Cham. Mit 18 Projekten führt das dortige Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium die Statistik an, dicht gefolgt vom Ortenburg- Gymnasium in Oberviechtach mit 14 Arbeiten.

„Das sind beachtliche Zahlen“, stellt Christina Roidl fest, die zusammen mit Julia Fesseler die Wettbewerbsleitung innehat. Beide sind Lehrerinnen am Ostendorfer Gymnasium in Neumarkt und wissen von vielen engagierten Kollegen, die „Jugend-forscht“-Projekte auch in ihrer Freizeit betreuen.

„Ihnen gilt unser großer Dank“, sagt Julia Fesseler: „Denn ohne die Motivation und Unterstützung ihrer Lehrkräfte würden die wenigsten Teilnehmer den Weg zu ,Jugend forscht‘ finden.“

Bilderstrecke zum Thema Jugend forscht in der Neumarkter Jurahalle 2016 Der wissenschaftliche Nachwuchs der Oberpfalz ist beim Regionalentscheid von „Jugend forscht“ in der Jurahalle versammelt. Mit 187 Jugendlichen sind es heuer so viele Teilnehmer wie noch nie.



Gleiches gelte für junge Auszubildende, die ebenfalls am Wettbewerb teilnehmen könnten. Doch bisher würden nur wenige Betriebe ihren Nachwuchskräften die Chance geben, mit einem eigenen Projekt dabei zu sein, stellt Fesseler fest: „Wir würden uns freuen, wenn neben Pfleiderer und Europoles noch mehr Firmen durch ihre Auszubildenden am Wettbewerb vertreten wären.“

Ressourcen und Zeit eingeräumt

„Seit mittlerweile 21 Jahren räumen wir unseren jungen Kollegen, die das möchten, die notwendigen Ressourcen und ausreichend Zeit ein, damit sie mit einem eigenen Projekt an ,Jugend forscht‘ teilnehmen können“, bestätigt Andreas Götz, der als Leiter der Ausbildung bei Pfleiderer, auch im Verbund der Neumarkter Firmen Pfleiderer und Europoles, die Fördermaßnahme „Azubi forscht“ betreut. Und der Erfolg gibt dem Holzwerkstoffhersteller recht: Verbund-Azubis sind mit ihren Erfindungen regelmäßig unter den Regional- und Landessiegern von „Jugend forscht“ vertreten. Sie haben sogar schon den Bundessieg und einen Vize-Bundessieg nach Neumarkt geholt.

Von den Erfolgen ihrer Vorgänger motiviert, gehen auch in diesem Jahr wieder Auszubildende von Pfleiderer und Europoles an den Start. Mit einer neuartigen Absturzsicherung für landwirtschaftliche Siloanlagen und einer innovativen Blechspannvorrichtung stellen sie sich dem Wettbewerb im Fachbereich Arbeitswelt.

„Am heißesten umkämpft sind diesmal die Fachbereiche Biologie und Chemie mit 37 beziehungsweise 44 Projekten“, berichtet Christina Roidl. Zusammen mit der Physik sind das übrigens auch die Fachbereiche, in denen junge Frauen in der Überzahl sind. Insgesamt machen sie rund 44 Prozent aller Teilnehmer aus.

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen. Am Donnerstag, 16. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr, sowie am Freitag, 17. Februar, ab 9.30 Uhr steht die Kleine Jurahalle in Neumarkt allen Interessierten offen. Bis 13.30 Uhr präsentieren die Teilnehmer am Freitag ihre Projekte.

nn