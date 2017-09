Jugendfeuerwehr-Cup: Sägen und kuppeln in Rengersricht

92 Jugendliche nahmen an der Premiere teil — 1000-Euro-Spende - vor 25 Minuten

PYRBAUM - "Ölunfall", "Feuerwehreinsatz" und viele weitere Warntafeln waren an diesem Wochenende in Rengersricht aufgestellt. Dabei handelte es sich um keinen Großunfall, sondern die Jugendfeuerwehren des Bezirks 5/2 rückten zum ersten Jugendfeuerwehr-Cup an.

Diese jungen Leute können ordentlich anpacken: Beim Jugendfeuerwehr-Cup in Pyrbaum haben die Jugendlichen bewiesen, dass sie bei einem Großunfall genau wissen, was zu tun ist. © Foto: Corinna Schwarz



Abgeschaut hat man sich die Idee bei den Feuerwehren in Rosenheim. Mit verschiedenen Aufgaben rund um Sport, Feuerwehrarbeit und Allgemeinwissen sollen nicht nur der Spaß an der Feuerwehrarbeit gefördert werden, sondern auch der Gemeinschaftssinn und Teamgeist. Außerdem bietet der Jugendfeuerwehr-Cup neben Abwechslung die Gelegenheit, mit anderen Jugendfeuerwehren aus der Umgebung zusammenzuarbeiten.

Getränkekästen stapeln, Baumstamm sägen und Gerätschaften kuppeln gehörten genauso zu den Aufgaben wie ein Quiz zum politischen Allgemeinwissen oder Basketball. Außerdem gab es noch einen Hindernisparcours, der mit einer Krankentrage bewältigt werden musste. Insgesamt mussten sich die Gruppen 25 Aufgaben stellen, die nach Zeit, Anzahl, Liter oder je nachdem, was gefordert war, bewertet wurden.

Mit dabei waren neben den Bezirksfeuerwehren Seligenporten, Rengersricht, Pyrbaum, Postbauer-Heng, Schwarzach und Berngau auch Gastmannschaften aus Pilsach, Freystadt und Ezelsdorf. Gewonnen hat die erste Mannschaft aus Freystadt, vor der dritten Gruppe aus Pilsach und der dritten Gruppe aus Postbauer-Heng. Den Wanderpokal erhielt allerdings die dritte Mannschaft aus Postbauer-Heng, da die anderen beiden Feuerwehren nicht zum 5/2-Bezirk zählen. Insgesamt nahmen 92 Jugendliche und Betreuer am Wettbewerb teil.

Die Rengersrichter Feuerwehr bedankte sich auch bei den Sponsoren, die den Cup ermöglichten und finanziell unterstützten. Ein besonderer Dank ging an die Firma Poraver, die die Jugendfeuerwehr Rengersricht mit einer Spende von 1000 Euro begünstigte.

csch