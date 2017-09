Jugendliche proben die Bundestagswahl

NEUMARKT - Während die (volljährigen) Stimmberechtigten am 24. September an die Wahlurne gebeten werden, um den Bundestag und den Neumarkter Oberbürgermeister neu zu wählen, haben Kinder und Jugendliche schon eine gute Woche vorher eine Stimme: am Freitag, 15. September, bei der bundesweiten U 18-Wahl.

Wie hier bei der U 18-Wahl im Jahr 2013 werden hoffentlich diesmal wieder viele Kinder und Jugendliche wählen wie „die Großen“. Abstimmen ist heuer übrigens auch in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten möglich. © Archivfoto: Felix Fellner



Hierbei handelt es sich um eine Wahlsimulation, an der bundesweit alle, die noch nicht 18 sind, teilnehmen dürfen und die seit 1996 immer neun Tage vor der eigentlichen Bundestagswahl stattfindet.

Mit der U 18-Wahl will das Netzwerk U 18, dem unter anderem das Deutsche Kinderhilfswerk, der Bundesjugendring und viele weitere Jugendverbände angehören, all jenen, die offiziell noch nicht mitbestimmen dürfen, eine Stimme geben. Außerdem soll damit die Begeisterung junger Menschen für Politik geweckt und gestärkt werden.

Ergebnis am Abend

Bei der jüngsten U 18- Wahl 2013 (im Jahr der letzten Bundestagswahl) beteiligten sich immerhin 198 365 Kinder und Jugendliche in mehr als 1500 Wahllokalen in ganz Deutschland. Auch heuer erhält wieder jeder U 18-Jährige einen Original-Wahlschein, auf dem er in einer Wahlkabine frei und geheim seine Kreuze setzen darf.

Die Ergebnisse der Wahllokale, von denen es auch im Landkreis Neumarkt sechs Stück gibt (Stand: Redaktionsschluss am Mittwochabend), werden noch am selben Abend ausgezählt und an die Bundesstelle geleitet.

Diese gibt das deutschlandweite Gesamtergebnis bekannt – ein guter Gradmesser, wie Kinder und Jugendliche hierzulande denken. Denn die Ergebnisse der U 18-Wahl haben zwar keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages, sind aber dennoch ein deutliches Signal in Richtung der politischen Parteien, welche Interessen die zukünftige Wählerschaft vertritt.

Wer will eigentlich was?

Um den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich auch kritisch mit den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien auseinanderzusetzen, findet am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr in der Mensa der Gymnasien, Dr.-Grundler-Straße 9, eine Talk-Runde statt. Hierzu sind die Vertreter verschiedener Partei-Jugendorganisationen eingeladen. Sie stellen sich vor Ort den Fragen der Kinder und Jugendlichen. Weil die U 18-Wahl laut den Organisatoren auch "für die Öffentlichkeit sichtbar machen soll, dass Kinder und Jugendliche eine Meinung und eigene politische Themen haben, die gehört und aufgegriffen werden sollten", unterstützt der Verlag der Neumarkter Nachrichten die diesjährige U 18- Wahl.

NN stellen eigenes Wahllokal

Er eröffnet in seinem Verbreitungsgebiet ein dutzend Wahllokale. In Neumarkt findet sich das Wahllokal am 15. September in der

Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, geöffnet von 10 bis 15 Uhr.

Außerdem können Kinder und Jugendliche an folgenden Orten einmal Wahllokal-Luft schnuppern:

Mensa der beiden Neumarkter Gymnasien, Dr.-Grundler-Straße 9 in Neumarkt, von 8 bis 18 Uhr;

Berufsschule Neumarkt, Deininger Weg 82, von 8 bis 15.45 Uhr;

Jugendtreff Seven, Centrum 7 in Postbauer-Heng, von 15 bis 18 Uhr;

Mittelschule Lauterhofen, Schulstraße 9, von 8 bis 13 Uhr;

Jugendtreff Berching, Pettenkoferplatz 18, von 17 bis 22 Uhr.

Weitere Infos und eine Übersicht über alle gemeldeten Wahllokale gibt es im Internet unter: www. u18.org/bundestagswahl-2017

