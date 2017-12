Jugendliche retteten Feier langjähriger Trachtenfreunde

Postbauer-Heng: Kurzfristige Musikerabsagen konnten Weihnachtsfeier nichts anhaben - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Sie haben die Weihnachtsfeier des Heimat- und Trachtenvereins Postbauer-Heng gerettet: Nachdem kurzfristig sechs von sieben Musikern abgesagt hatten, sind kurzerhand Christian Pröll, Kristof Köhler, Mimmi Besold und Kerstin Lehmeier eingesprungen.

Musiker und Geehrte beim Heimat- und Trachtenverein Postbauer-Heng. © reh/Foto: Heilman



Die vier jungen Damen und Herren waren als Sechs- bis Achtjährige als Musiker im Verein aktiv gewesen, seitdem hatten sie nicht mehr miteinander gespielt. Nun also der Kaltstart. Die Mitglieder des Vereins in Postbauer-Heng zollten den Musikern Anerkennung, schließlich hatten einige sogar eine längere Anreise in Kauf genommen. Bei der Feier im Stieglersaal wurden zudem die langjährigen Mitglieder Ottilie Falster, Flora Krebs, Sibylle Krebs und Georg Schechinger (für je 25 Jahre) sowie Angelika Fink, Julia Fink und Richard Fink (für 10 Jahre) geehrt.

reh