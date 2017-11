Jugendlicher hortet illegale Böller in seinem Zimmer

NEUMARKT - Seine jugendliche Neugier auf Knallkörper wurde einem 20-jährigen Mann aus dem Landkreis Neumarkt zum Verhängnis. Er wurde wegen unerlaubten Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen zu 1000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Der Kauf nicht zugelassener Böller bekam einem Jugendlichen vor Gericht nicht gut. Foto: Caroline Seidel/Symbol (dpa)



Sage und schreibe 5614 Böller, Raketen und sonstige Feuerwerkskörper hatte der damals 19-Jährige, der noch bei seinen Eltern wohnt, in seinem Zimmer gehortet. Bestellt hatte er die in Deutschland größtenteils nicht zugelassenen Knallkörper über verschiedene Internetseiten, etwa in Polen oder Tschechien. 2000 bis 2500 Euro – so genau konnte das der Angeklagte gar nicht beziffern – ließ sich der Auszubildende sein "Hobby" kosten.

"Es kamen immer mehr Produkte auf den Markt und meine Neugier ist immer größer geworden", gab er als Motiv an. Die Böller, die er zum Teil manipulierte, habe er dann auch getestet, etwa draußen auf einem Feld gezündet. Dabei sei ihm, wie er auf Nachfrage von Jugendrichter Marcel Dumke einräumte, durchaus klar gewesen, dass er etwas Verbotenes tat. Mittäter oder -wisser habe es nicht gegeben, auch weiter verkauft habe er die Knallkörper nicht.

Aufgeflogen ist sein sorgloser Umgang mit den explosiven Stoffen, als Kriminalbeamte auf einem Rechner in Holland Hinweise fanden, dass zahlreiche Deutsche, darunter auch der junge Oberpfälzer, in EU-Ländern nicht zugelassene Feuerwerkskörper bestellt hatten. Es folgte eine Durchsuchung seines Elternhauses, die viele Kartons und Kisten mit den Böllern in seinem Zimmer zutage brachten. Der damalige Leiter der Einsatztruppe, der als Zeuge geladen war, sprach von einer großen Gefahr. Die Eltern fielen aus allen Wolken.

"Das Hobby war illegal und höchst gefährlich", so sah es auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte habe gewusst, was er tat, allerdings aus jugendlicher Neugier gehandelt, weshalb das Jugendstrafrecht anzuwenden sei. Zudem seien ihm sein umfassendes Geständnis und die Tatsache, dass er nicht vorbestraft ist, zugute zu halten. Eine Geldstrafe von 1000 Euro plus die Verfahrenskosten seien dafür angemessen, so der Staatsanwalt.

"Es tut mir richtig leid und soll nicht wieder vorkommen", sagte der Angeklagte, auf den das Strafverfahren offenbar großen Eindruck machte. Dies bescheinigte dem Gericht auch Petra Engster von der Jugendgerichtshilfe. Jugendrichter Marcel Dumke verurteilte den jungen Mann dazu, 1000 Euro, zahlbar in monatlichen Raten zu 200 Euro, an den Hospizverein Neumarkt zu zahlen. Auch die Verfahrenskosten muss er tragen. Dumke: "Das werden Sie spüren."

