Jugendlicher mit Joint im Wasag-Park

Neumarkter Polizei kontrolliert gezielt auf Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Die Neumarkter Polizei geht derzeit gezielt gegen Drogendelikte im öffentlichen Raum vor. Der jüngste Fall: Ein Jugendlicher wurde mit einem Joint im Wasag-Park erwischt.

Die Polizei hat am Donnerstag im WASAG-Park eine Personengruppe kontrolliert. Ein 19-Jähriger warf beim Erblicken der Streife einen Marihuana-Joint in die Büsche. Er stand augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Neumarkter Polizei hat schon seit geraumer Zeit ein strenges Auge auf Rauschgiftdelikte. So wurde etwa zu Beginn dieser Woche ein 26-jähriger Fahrradfahrer mittags in Neumarkt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten auf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In seiner Jackentasche wurde ein Beutel mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch aufgefunden und sichergestellt.

