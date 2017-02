Jugendtrainer paukten beim SV Mühlhausen

MÜHLHAUSEN - Beim SV Mühlhausen haben 14 angehende Fußballtrainer aus dem Kreis Neumarkt ihre Prüfungen absolviert.

Das Pauken hat sich gelohnt. Am Ende stand die Trainer-Lizenz. © kaa/F.: Karg



Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat sich zum Ziel gesetzt, die fußballerische Ausbildung der Nachwuchskicker zu verbessern und zu intensivieren. Hierzu wurde die Initiative „BFV on Tour“ ins Leben gerufen, bei der qualifizierte Kräfte dezentral bei den Vereinen Trainingsmethoden und die Grundlagen der Fußballregeln vermitteln. Ziel ist dabei der Erwerb einer C-Lizenz für Kinder- und Jugendtraining in Fußballvereinen. In Mühlhausen wurde nun solch ein Kurs abgeschlossen.

Diesen leitete Gerard Monin vom BFV (r.), Michael Tittmann von der Schiedsrichtergruppe Neumarkt war für die Vermittlung von Fußballregeln zuständig. Insgesamt 14 Teilnehmer absolvierten die Prüfung. Sie kamen vom Henger SV, BSC Woffenbach, TSV und Türkspor Freystadt, SV Höhenberg und dem SV Mühlhausen.

Sie nahmen aus den insgesamt 120 Ausbildungsstunden wertvolle Tipps für die Jugendarbeit mit nach Hause. Großes Lob zollten sie dem Ausrichter SV Mühlhausen, vertreten durch Klaus Macho, der für eine reibungslose Durchführung sorgte.