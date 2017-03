Jungadler und Lebenshilfe sahen historischen DEL-Treffer

Eagles-Nachwuchs feierte das Ende der Eis-Saison in Neumarkt bei den Ice Tigers

NEUMARKT - Zum Abschluss der Eis-Saison in Neumarkt gab es für die "Young Eagles" ein schönes Highlight. Der Adlernachwuchs fuhr mit dem Bus zum DEL-Spiel Ice Tigers gegen die "Fischtown Pinguins" aus Bremerhaven in der Arena Nürnberg.

Die knapp 50 Ausflügler der Eagles und der Lebenshilfe erlebten einen tollen Abend bei den Ice Tigers. © Foto: privat



Beim 6:4-Erfolg der Ice Tigers konnten alle mitgereisten "Jungadler" auch das 300. DEL-Tor von Patrick Reimer live miterleben. Vorsitzender Benedikt Schreiber mit einem zwinkernden Auge: "Wer weiß, ob irgendwann ein Neumarkter in seine Fußstapfen treten kann?" In der Vergangenheit hat zumindest schon der eine oder andere Schützling der Neumarkter Adler den Weg in die Nachwuchsmannschaft der Ice Tigers geschafft.

Mit ihrer Eislaufschule "Felix" hegen die Neumarkter Adler schon seit vielen Jahren den integrativen Gedanken. So hatten die Eagles auch dieses Jahr wieder Begleitung von der Lebenshilfe Neumarkt.

