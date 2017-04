Junge Baskets ließen ihr Talent aufblitzen

U16-Mannschaft schlägt sich wacker bei bayerischer Meisterschaft in Postbauer-Heng und Neumarkt - vor 38 Minuten

NEUMARKT - Zum Saisonausklang konnten die Fibalon Baskets Neumarkt mit dem Finalturnier der besten bayerischen U16-Teams noch einmal einen Höhepunkt der Spielzeit bieten. Während die Regionalliga-Mannschaft bei Meister Gotha II ihr letztes Saisonspiel mit 48:99 abschenkte, schloss der Nachwuchs die Bayerische Meisterschaft auf einem guten vierten Platz ab.

In der Schulturnhalle von Postbauer-Heng buchte das U16-Team der Baskets mit einem Sieg über Leitershofen das Ticket für das Halbfinale am Folgetag im WGG. © Foto: privat



In der Schulturnhalle von Postbauer-Heng buchte das U16-Team der Baskets mit einem Sieg über Leitershofen das Ticket für das Halbfinale am Folgetag im WGG. Foto: Foto: privat



Zwei Tage lang gaben die Jugendlichen der DJK SB München, des TTL Bamberg, von der TG Würzburg, vom Nürnberger BC, der BG Leitershofen/ Stadtbergen und des Ausrichters aus Neumarkt wirklich alles. Die Talente präsentierten sich den Zuschauern, ihren Eltern und auch vielen Vereinsmitgliedern der Baskets, die zur Unterstützung gekommen waren, mit spannenden Spielen.

Am Ende triumphierten die Münchner in einem umkämpften Endspiel gegen die Bamberger mit 60:51. Doch auch die Oberfranken dürfen sich trösten: Sie sind ebenfalls für die süddeutsche Meisterschaft qualifiziert. Beide Mannschaften hatten ihre Vorrundengruppen gewonnen und sich auch in den Halbfinals mehr oder weniger souverän durchgesetzt.

Die beiden Dreiergruppen wurden am Samstag zunächst in der nagelneuen Halle in Postbauer-Heng ausgetragen. Die Platzierungsrunde fand dann am Sonntag im Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt statt.

Sehr wacker schlugen sich die U16-Jugendlichen der Fibalon Baskets, die das Auftaktspiel des Turniers gegen Leitershofen gleich mit 63:40 gewannen und somit schon schnell das Halbfinalticket buchten. Die Münchner waren im zweiten Gruppenspiel letztlich im zweiten Abschnitt zu stark, zudem traten die Neumarker nur mehr mit einer Rumpftruppe an. Das Ergebnis von 30:107 fiel auch viel zu hoch aus. Denn in der ersten Hälfte zeigte die Baskets-Truppe um Trainer Maxi Richter, dass sie völlig zurecht in diesem Finalturnier stand.

Sie ärgerte den körperlich und technisch überlegenen Favoriten mit viel Einsatz, Leidenschaft und durch eine gute Taktik. Der Rückstand beim Halbzeitstand von 22:36 war gar nicht einmal so groß.

Auch im Halbfinale gegen Bamberg überraschten die Jungs der Baskets. Zwar mussten sie sich hier ebenfalls letztlich mit 45:65 beugen. Doch so deutlich wurde es auch erst in den letzten Augenblicken.

Nah an Sensation

Bis vier Minuten vor Ende lagen die Richter-Jungs fast sensationell gleichauf mit den Oberfranken.

Dass dann nach zwei langen Turniertagen und vier Spielen in etwas mehr als 24 Stunden in der abschließenden Partie um Platz drei gegen Würzburg etwas die Luft raus war, schien völlig verständlich. Das kleine Finale endete 37:57.

Einen großen Applaus des Publikums hatte sich der Baskets-Nachwuchs aber verdient. Den gab es natürlich auch für die Finalisten und den verdienten Bayerischen U16- Meister aus München.

nn